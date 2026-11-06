Parte lo svuotatutto Parkside da Lidl: sono corso in negozio per l'accessorio che ti salva dai lavori in casa a meno di 30 euro

Una selezione pensata per chi vuole sistemare l’officina di casa, prepararsi alla manutenzione dell’auto o approfittare dei Lidl Black Days. Come sempre, però, vale la regola delle scorte: nei singoli negozi alcuni prodotti potrebbero finire in fretta, soprattutto quelli più convenienti o con batteria inclusa.

In prima fila c’è il trapano avvitatore ricaricabile Parkside, in vendita a 29,99 euro con batteria, caricabatterie e doppio bit già nella confezione. Non è un dettaglio da poco: nella linea Parkside, infatti, non tutti gli utensili a batteria vengono venduti completi di alimentazione. Il trapano ha 19 livelli di coppia, più la funzione di foratura, arriva a una coppia massima di 35 Nm e lavora su due velocità: fino a 350 giri al minuto nella prima, fino a 1.300 giri al minuto nella seconda.

Accanto a questo prodotto, Lidl propone anche il set pinze Parkside a 14,99 euro, in due versioni: confezione da 3 pezzi oppure set con 5 pinze a becco lungo. Per chi ha già un compressore in garage, l’offerta più ricca è il kit attrezzi ad aria compressa da 35 pezzi, a 69 euro. Dentro ci sono quattro utensili per avvitare, scalpellare e levigare, con lavoro a una pressione massima di 6,3 bar. Lidl consiglia l’uso con un compressore dotato di serbatoio da almeno 50 litri: un’indicazione utile per evitare acquisti sbagliati.

Adattatore di coppia, lucidatrice e mini lampada: gli accessori per l’officina domestica

Nel volantino c’è anche l’adattatore di coppia digitale Parkside, proposto a 39,99 euro. Serve a serrare bulloni e dadi con più controllo, grazie al display a cristalli liquidi e a una precisione di lettura di 0,1 Nm. Nella confezione sono inclusi batteria, chiave a brugola e adattatori per diverse misure di attacco.

Attrezzi da garage e manutenzione auto su un banco da lavoro, per raccontare le offerte del volantino di novembre su fai da te e officina domestica.

È uno di quegli strumenti che in garage possono tornare utili più spesso di quanto si pensi, dal cambio gomme alla manutenzione ordinaria. Per la cura della carrozzeria c’è invece la lucidatrice ricaricabile Parkside a 29,99 euro, anche qui con batteria, caricabatterie e accessori inclusi. Il piatto misura 75 millimetri e la velocità a vuoto va da 0 a 2.700 giri al minuto al primo livello e da 0 a 8.000 giri al minuto al secondo.

Chiude il blocco la mini lampada da lavoro ricaricabile a 2,99 euro: due modalità di luce, laterale o superiore, porta USB e batteria inclusa. Piccola, certo. Ma sotto un cofano o in un angolo buio può fare la differenza.

Idropulitrice, carrelli e sgabello 2 in 1: le offerte Black Days per pulizia e trasporto

Tra le proposte dei Lidl Black Days spicca l’idropulitrice ad alta pressione Parkside a 69 euro, uno degli articoli più interessanti per chi cerca una soluzione economica per lavare auto, bici, pavimenti esterni o attrezzi da giardino. Ha una potenza di 1.400 W, una pressione massima di 7,4 MPa, cioè 74 bar, e una portata fino a 6,5 litri al minuto.

Il cavo da 5 metri offre un buon margine di movimento e gli accessori sono inclusi nella confezione. Per spostare scatole, utensili o piccoli carichi, Lidl mette in offerta anche il carrello pieghevole da trasporto Parkside a 9,99 euro, sempre tra i Black Days. Regge fino a 50 chili e, una volta chiuso, misura 49,5 x 25 x 11 centimetri: abbastanza compatto da stare in un ripostiglio o nel bagagliaio.

Completa la parte dedicata al lavoro in garage lo sgabello carrello 2 in 1 a 19,99 euro, con sei rotelle orientabili, due chiavi inglesi e una chiave esagonale. Pratico per chi passa tempo tra ruote, freni e lavori bassi, senza doversi inginocchiare ogni volta.

Ultimate Speed per l’auto: avviatore, caricabatterie, compressore e cric in promozione

Il volantino del 5 novembre dà spazio anche a Ultimate Speed, la linea Lidl pensata per la manutenzione dell’auto. L’ausilio portatile per avviamento con powerbank costa 39,99 euro ed è inserito tra le offerte Black Days. Secondo quanto indicato nel volantino, è adatto a motori a benzina fino a 4,0 litri e diesel fino a 2,8 litri.

Nella confezione ci sono il cavo di avviamento, un cavo USB e una custodia, utile per tenerlo in macchina senza lasciare tutto sparso nel bagagliaio. Sempre a 39,99 euro si trovano il caricabatterie per auto, il tester per batteria con risultato sullo smartphone e il caricabatterie multiplo a tre uscite, pensato per batterie da 6 V e 12 V con capacità da 1,2 a 120 Ah.

Per controllare la pressione degli pneumatici c’è il mini compressore a 12 V a 14,99 euro, mentre il cric idraulico da 5 tonnellate è in vendita a 17,99 euro, anche questo tra i prodotti Black Days. Le offerte partono da giovedì 5 novembre e restano valide fino a esaurimento scorte. Prima di comprare, però, meglio controllare bene la confezione, soprattutto sugli utensili ricaricabili: la presenza di batteria e caricabatterie Parkside può cambiare da un prodotto all’altro.