In volantino ci sono offerte su fai da te, casa, cucina e cura personale, con molti prodotti pensati per la corsa al Black Friday. Vale la solita regola: prezzi validi fino a esaurimento scorte.

La settimana di promozioni parte alla vigilia del Black Friday e punta soprattutto sui prodotti non alimentari. In prima fila ci sono i marchi interni più conosciuti, Parkside e Silvercrest, affiancati da nomi noti come Bissell, Bosch, Tefal, Oral-B, Remington, Vileda, Osram e Lego.

La finestra è stretta: sette giorni, dal 26 novembre al 2 dicembre 2026, salvo fine anticipata dei prodotti nei singoli negozi. Un punto da tenere a mente, perché gli articoli dei Black Days Lidl, soprattutto utensili e piccoli elettrodomestici, spesso spariscono già nelle prime giornate. Per chi usa l’app Lidl Plus, inoltre, fino al 29 novembre i Lidl Points raddoppiano sugli articoli non alimentari, secondo quanto indicato nel materiale promozionale della catena.

Parkside protagonista: set ricaricabili, linea Performance e accessori sotto i 40 euro

Il reparto più corposo del volantino è quello del fai da te Parkside. Si va dai kit completi agli accessori più economici. Il prodotto di punta è il set combinato Parkside da otto attrezzi ricaricabili, in vendita a 229 euro con valigetta. Dentro ci sono trapano avvitatore, sega circolare, seghetto a pendolo, elettroutensile multiuso, smerigliatrice angolare, smerigliatrice eccentrica, seghetto e avvitatore a percussione. La confezione comprende anche tre batterie, caricabatterie e accessori, con tecnologia Cell Balancing per una carica più stabile.

Utensili e piccoli elettrodomestici in esposizione in supermercato, immagine ideale per le offerte Black Week Lidl 2026.

Per chi cerca qualcosa di più spinto c’è il set Parkside Performance da tre attrezzi a 169 euro, con seghetto a pendolo, fresatrice ed eccentrica ricaricabili, tutti con motore brushless. Sempre nella linea Performance, il trapano a percussione Parkside è proposto a 99 euro nei Black Days: ha trasmissione a due velocità, meccanismo a percussione, due batterie, caricabatterie e 98 accessori. Più abbordabili, ma utili per il garage di casa, il set di chiavi a bussola da 94 pezzi a 39,99 euro, l’avvitatore ricaricabile a 9,99 euro, l’attrezzo multifunzione con martello a 3,99 euro e il berretto da lavoro a 4,99 euro.

Silvercrest in cucina: friggitrice ad aria e planetaria nei Black Days

Sul fronte cucina, Lidl punta su due prodotti Silvercrest che di solito attirano parecchia attenzione nelle offerte di fine novembre. La friggitrice ad aria calda Silvercrest costa 37,99 euro: ha capienza da 6,7 litri, potenza da 2.150 watt, sette programmi già impostati e temperatura regolabile da 40 a 240 gradi. Cassetto e griglia, secondo la scheda del volantino, sono antiaderenti. Un dettaglio semplice, ma comodo nell’uso di tutti i giorni.

Accanto alla friggitrice c’è l’impastatrice planetaria Silvercrest a 39,99 euro, con ciotola da 5 litri e motore da 350 watt. Nella scatola si trovano paraspruzzi con apertura per aggiungere gli ingredienti, gancio, frusta e sbattitore: una dotazione pensata per impasti semplici, creme e preparazioni fatte in casa. Anche questi prodotti rientrano nei Black Days, quindi la disponibilità dipende dai singoli punti vendita.

Casa, pulizia e cura personale: le offerte Bissell, Bosch, Tefal, Oral-B e Remington

La parte dedicata alla casa guarda a pulizia, bucato e cura personale. L’aspirapolvere lavapavimenti Bissell è in offerta a 149 euro e ha due serbatoi separati, uno per l’acqua pulita e uno per quella sporca, oltre a un sistema anti-odore e detergente incluso da 2 x 236 ml. La scopa elettrica ricaricabile Bosch 2 in 1, a 119 euro, si può usare anche come aspirabriciole e monta una spazzola AllFloor con luce LED e batteria agli ioni di litio da 20 volt.

Per bucato e stiratura ci sono lo stiracamicie Cleanmaxx 2 in 1 da 1.800 watt a 39,99 euro, il ferro da stiro a vapore Tefal a 17,99 euro e lo stendibiancheria Vileda con 18 metri di filo utile allo stesso prezzo. Nella cura personale, lo spazzolino elettrico Oral-B costa 19,89 euro e offre timer da due minuti e tre modalità di pulizia. Il tagliacapelli regolabarba Remington, invece, scende a 14,99 euro, con rifinitore da 30 millimetri, mini rasoio e sei pettini.

Nel volantino ci sono anche prodotti dal prezzo più leggero: la lampada LED Osram da 4 watt a 12,99 euro, l’umidificatore a ultrasuoni Livarno con aromaterapia a 9,99 euro e il termoventilatore Tronic a 7,99 euro, con due livelli di calore da 1.000 e 2.000 watt. Per bambini e collezionisti, spazio anche a Lego Marvel a 12,99 euro, confezioni Hot Wheels da cinque pezzi a 5,99 euro, personaggi Funko Pop a 8,99 euro e una tuta PlayStation da bambino a 14,99 euro. Prezzi e disponibilità, precisa Lidl nel volantino, possono cambiare da negozio a negozio.