Svuotatutto Apple da Mediaworld: iPhone, iMac e Apple Watch, sia nuovi che ricondizionati a prezzi outlet

Si tratta di dispositivi nuovi, aperti o ricondizionati, con condizioni diverse da modello a modello e prezzi più bassi rispetto a quelli indicati da altri rivenditori. La selezione, segnalata da Applesfera, arriva mentre MediaMarkt non ha inserito prodotti Apple nella nuova campagna del “Día sin IVA”, ma continua a proporre sconti interessanti nel canale outlet.

Tra le offerte in primo piano c’è l’iPhone Air da 256 GB a 819 euro, venduto dall’outlet MediaMarkt su eBay come prodotto “aperto, ma non usato”. In sostanza, secondo la descrizione dello store, non sarebbe un ricondizionato dopo un precedente utilizzo, ma un articolo con confezione già aperta. Un dettaglio che può pesare, soprattutto per chi sta valutando la differenza con un nuovo sigillato.

Il modello punta sul design sottile, tratto distintivo della linea iPhone Air, ma resta uno smartphone di fascia alta: monta il chip A19 Pro, ha un display da 6,5 pollici con refresh a 120 Hz ed è pensato per chi cerca prestazioni elevate senza salire ai modelli Pro più costosi. Nei listini citati dalla fonte, lo stesso telefono compare a 1.183,79 euro da PcComponentes e a 1.319 euro da El Corte Inglés. Prezzi che, come sempre, possono cambiare in fretta.

iMac M4 a 1.484,10 euro: desktop nuovo con Retina 4,5K e 16 GB di memoria

Sul fronte computer, l’offerta più interessante riguarda l’iMac M4 a 1.484,10 euro. L’outlet lo indica come prodotto nuovo, non aperto e non usato. Non siamo quindi davanti a un articolo da esposizione o a un ricondizionato: almeno secondo la scheda di vendita, il computer arriva ancora sigillato. Una precisazione importante, specie per un desktop destinato a lavoro, studio o uso in casa.

Dispositivi elettronici in confezione aperta su una scrivania: un’immagine che richiama le offerte outlet su smartphone, computer e smartwatch.

La configurazione comprende chip Apple M4, 16 GB di memoria unificata, 256 GB di archiviazione e display Retina da 24 pollici con risoluzione 4,5K. Il risparmio non è enorme, ma c’è: Amazon ed El Corte Inglés lo indicano a 1.569 euro, mentre MediaMarkt lo propone a listino a 1.649 euro. Per chi cerca un iMac nuovo, può essere una pista da valutare.

iPhone 16 e 16 Plus: compatto o grande, cambiano prezzo e condizioni

Chi preferisce restare su uno smartphone Apple più tradizionale può guardare a iPhone 16 e iPhone 16 Plus, due modelli vicini per impostazione ma diversi per dimensioni e autonomia. L’iPhone 16 da 128 GB è proposto a 737,10 euro e, stando alla descrizione, è stato temporaneamente esposto. Non è un particolare da poco: può incidere sulle aspettative di chi compra, anche se non significa necessariamente che il prodotto sia stato usato a lungo. Il telefono ha display OLED da 6,1 pollici, processore A18 ed è compatibile con Apple Intelligence. Il prezzo resta più basso degli 829 euro di El Corte Inglés e degli 839 euro di MediaMarkt indicati nel confronto della fonte.

Chi vuole uno schermo più grande può invece considerare l’iPhone 16 Plus da 128 GB, in vendita a 859,99 euro come prodotto nuovo, non aperto e non usato. Qui il display sale a 6,7 pollici e la batteria arriva fino a 27 ore di riproduzione video, secondo i dati del modello. PcComponentes lo segnala a 959 euro, mentre su Amazon viene riportato a 1.048,90 euro. Anche in questo caso, prezzi da verificare al momento dell’acquisto.

Apple Watch Ultra 3 a 630 euro: nuovo, ma con scatola danneggiata

Nella selezione c’è anche l’Apple Watch Ultra 3 a 630 euro, indicato come prodotto nuovo ma con confezione danneggiata. È una situazione tipica da outlet: il dispositivo, secondo la scheda, non risulta usato, ma l’imballo non è nelle condizioni del prodotto appena uscito dallo scaffale. Per chi non dà peso alla scatola, il risparmio può fare la differenza.

Lo smartwatch ha cassa da 49 mm, connettività GPS + Cellular e varie funzioni pensate per sport e monitoraggio dell’attività fisica. Nei confronti riportati dalla fonte, lo stesso Apple Watch Ultra 3 è venduto a 799 euro da Amazon, MediaMarkt ed El Corte Inglés, mentre PcComponentes lo indica a 875,30 euro. Come sempre con le offerte outlet, disponibilità e prezzo possono cambiare rapidamente: prima di comprare conviene leggere con attenzione condizioni, garanzia e descrizione del venditore.