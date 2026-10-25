Svuotatutto Amazon d'autunno: scope elettrice, computer, tv giganti e smartphone

Come sempre, sui negozi online i prezzi possono cambiare anche nel giro di poche ore: in alcuni casi lo sconto è già applicato, in altri passa da coupon o promozioni a tempo. Il quadro, però, è piuttosto netto: dagli AirPods Pro 3 a 199 euro alle e-bike da 560 euro, passando per robot aspirapolvere sotto i 400 euro, la spinta sugli sconti resta forte anche dopo le campagne promozionali di inizio ottobre.

Tra le offerte Amazon spicca il nuovo Apple Mac mini con chip M6, in colore argento, con CPU a 12 core, GPU a 12 core e 16 GB di memoria unificata. La versione con SSD da 256 GB è indicata a 999 euro, mentre quella da 512 GB scende a 1.199 euro. Il risparmio dichiarato rispetto al prezzo sul sito Apple è di 80 o 100 euro: non una cifra enorme, ma comunque interessante per un prodotto appena arrivato e già nel mirino di professionisti, creativi e utenti domestici più esigenti.

Accanto al desktop compatto c’è anche iPad Air 11 pollici con chip M4, nella configurazione Wi-Fi + 5G: il modello da 128 GB è proposto a 899 euro, quello da 256 GB a 999 euro. Sul fronte audio tornano invece gli AirPods Pro 3, indicati a 199 euro contro un listino di 249 euro, con cancellazione attiva del rumore, ricarica USB-C e funzioni per il monitoraggio della frequenza cardiaca. In offerta anche la confezione da quattro Apple AirTag, scesa a 99 euro: un accessorio piccolo, ma molto richiesto da chi viaggia o vuole tenere d’occhio chiavi, borse e zaini.

Casa smart e pulizia: Dreame, ECOVACS, Tineco e Proscenic sotto la lente

La parte più ricca delle promozioni riguarda la pulizia domestica smart. Robot aspirapolvere e lavapavimenti continuano a pesare molto nelle vendite, e le offerte lo confermano. Il Dreame L40 Ultra AE viene indicato a 359 euro, con aspirazione da 19.000 Pa, stazione PowerDock e lavaggio del panno a 75 gradi.

Selezione di dispositivi tech e prodotti per la casa smart, tra TV, robot aspirapolvere e mobilità urbana, in linea con le offerte Amazon del 22 ottobre.

Poco sopra c’è il Dreame L50 Ultra AE, a 499 euro, con aspirazione da 28.000 Pa e autopulizia dei moci a 100 gradi. ECOVACS risponde con il T80S OMNI a 349 euro, dotato di aspirazione da 24.800 Pa e lavaggio del mocio a temperatura controllata. Il T90 Max Pro OMNI sale invece a 519 euro e dichiara una potenza fino a 40.000 Pa. Ancora più in alto, ma sempre nella linea dei robot quasi del tutto autonomi, c’è il T90S PRO OMNI Care Kit a 599 euro, con sistema OZMO Roller 3.0 e stazione OMNI.

Per chi cerca qualcosa di più semplice e leggero, il Tineco FLOOR ONE S5 scende a 159 euro: aspira e lava in una sola passata, una formula ormai familiare nelle case con pavimenti duri. La scopa elettrica Proscenic, invece, viene segnalata a 113,99 euro, con potenza dichiarata di 55 KPa e autonomia fino a 70 minuti. Prezzi bassi, sì, ma da valutare sempre insieme a garanzia, ricambi e assistenza.

TV, smartphone e accessori: le occasioni tech dai 17,99 ai 399,90 euro

Nel reparto video, la proposta più accessibile è la Xiaomi TV F Pro 32 2025, una Smart TV QLED da 32 pollici con Fire TV, tuner DVB-C/S/S2/T/T2 e controllo vocale Alexa, indicata a 139 euro. È un formato adatto a cucina, camera o seconda casa. Chi vuole uno schermo più grande trova invece il TCL 65PF650, 4K Ultra HD da 65 pollici, a 399,90 euro, con supporto a Dolby Vision, HDR10, HLG e Dolby Atmos.

Samsung presidia la fascia media con il 43 pollici UE43U8090HUXZT Crystal UHD, modello 2026 con processore Crystal 4K, Tizen e prezzo di 312 euro. Tra gli smartphone, la famiglia Redmi Note 17 copre più fasce di prezzo: il modello 4G da 6+256 GB è a 249,90 euro, la versione Redmi Note 17 5G da 6+256 GB a 299,90 euro, mentre quella con 8 GB di RAM arriva a 359,90 euro. Xiaomi propone anche 17T e 17T Pro, con comparto fotografico Leica: rispettivamente da 599,90 euro e 799,90 euro nella configurazione 12+256 GB.

Tra gli accessori più economici, gli Xiaomi Redmi Buds 8 Active partono da 17,99 euro, le Soundcore P31i di Anker da 26,99 euro, mentre le cuffie Sony WH-CH520 sono indicate a 29,49 euro. Nel mezzo ci sono caricabatterie GaN, microSD SanDisk, stampanti HP ed Epson: piccoli acquisti, spesso proprio quelli che finiscono più in fretta nel carrello.

Mobilità e tempo libero: e-bike da città, fat bike pieghevole e compressori portatili

La spinta sulle e-bike in offerta è uno dei segnali più interessanti della giornata. Anche perché i prezzi scendono in una fascia ormai vicina a quella di una buona bici tradizionale. La HillMiles MileCity1 da 26 pollici, con batteria rimovibile da 36V 13Ah, velocità assistita fino a 25 km/h e autonomia dichiarata tra 80 e 100 km, viene proposta a 616,54 euro.

Poco sotto, le URLIFE E26 in bianco e nero sono indicate a 560,49 euro, con caratteristiche molto simili: motore da 250W, cambio a 7 velocità, display LCD e autonomia dichiarata fino a 80 km. Per chi cerca un mezzo più robusto c’è la DEEPOWER A5, fat bike elettrica pieghevole con ruote da 20 x 4 pollici, batteria da 48V 15Ah e cambio a 7 rapporti, a 749,55 euro.

Nel capitolo tempo libero rientrano anche i compressori portatili: l’Oasser Mini Compressore costa 23,99 euro, arriva a 150 PSI e include tubo, ugelli e custodia; lo Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 sale a 45,99 euro, con sei modalità preimpostate e cilindro in lega da 19 mm. Prodotti diversi, certo, ma la direzione è la stessa: l’acquisto tech non riguarda più solo computer e telefoni. Entra nel garage, in cucina, nel tragitto tra casa e lavoro.