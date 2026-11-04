Svuotatutto Aliexpress: console, smartphone e auricolari a prezzi mai visti prima

Il punto, come spesso accade sulla piattaforma, non è solo il prezzo esposto: per arrivare alla cifra più bassa servono coupon e, in alcuni casi, il pagamento con PayPal. La selezione, segnalata dal portale spagnolo Compradicción del gruppo Webedia, guarda dritto al periodo che precede il Black Friday: si va dalla Nintendo Switch 2 con gioco incluso al Redmi Note 15 Pro+ 5G, fino agli auricolari CMF Buds Pro 2 sotto i 40 euro.

Il funzionamento della campagna AliExpress 11.11 è abbastanza semplice, ma va seguito con attenzione. Prima si applica un codice sconto legato alla soglia di spesa. Poi, dove indicato, si chiude l’acquisto con PayPal. Solo a quel punto, secondo le schede promozionali, il prezzo arriva alle cifre più basse riportate da comparatori e siti specializzati.

I coupon segnalati da Compradicción partono da 3 euro di sconto su una spesa minima di 18 euro e arrivano a tagli più pesanti, come 75 euro oltre i 429 euro o 120 euro sopra i 600 euro. Tra i codici citati ci sono XATAKAES03, XATAKAES39 e XATAKAES75. Attenzione però: disponibilità, prezzo e validità dei coupon possono cambiare anche nel giro di poche ore, perché molte offerte dipendono dagli stock rimasti o dai singoli venditori presenti su AliExpress.

Nintendo Switch 2 con Pokémon Leyendas Z-A: il taglio più forte sulle console

Tra le promozioni più interessanti spicca la Nintendo Switch 2 in bundle con Pokémon Leyendas Z-A, proposta a 383,27 euro applicando il coupon XATAKAES75 e pagando con PayPal, secondo la rilevazione pubblicata da Compradicción nella mattinata del 3 novembre. È un pacchetto pensato soprattutto per chi vuole una console con un gioco già incluso, senza dover aggiungere subito un altro acquisto al carrello.

Acquisti tech online: laptop con checkout, carta di pagamento e dispositivi come console, smartphone e auricolari Bluetooth.

Nel fine settimana, riferisce lo stesso sito, era comparsa anche una PlayStation 5 Digital poco sopra i 400 euro. Al momento della pubblicazione dell’articolo originale, però, l’offerta non risultava più disponibile. Un dettaglio che pesa: durante l’11.11, le occasioni migliori spesso spariscono in poche ore. Chi segue questo tipo di sconti lo sa bene: un prezzo visto al mattino può non esserci più nel pomeriggio.

Redmi Note 15 Pro+ 5G: il medio gamma Xiaomi da tenere d’occhio sotto i 250 euro

Sul fronte smartphone, l’offerta segnalata riguarda il Redmi Note 15 Pro+ 5G, modello della gamma Xiaomi indicato a 230,59 euro nella versione con 512 GB di memoria interna. Anche in questo caso il prezzo si ottiene pagando con PayPal e usando il coupon XATAKAES39. È una fascia molto seguita da chi cerca un telefono completo senza arrivare ai top di gamma, dove ormai si superano spesso i 700 o 800 euro.

La scheda tecnica citata mette in evidenza un display da 6,83 pollici, adatto a video, social e streaming, e una batteria da 6.500 mAh con ricarica rapida a 100 W. Numeri che, almeno sulla carta, rendono il Redmi Note 15 Pro+ 5G adatto a un uso intenso durante la giornata. Prima di comprare, però, resta sempre meglio controllare venditore, tempi di spedizione, garanzia ed eventuali costi aggiuntivi: sui marketplace internazionali queste condizioni possono cambiare parecchio.

CMF Buds Pro 2 a 35 euro: auricolari economici con cancellazione del rumore

La terza offerta riguarda gli auricolari CMF Buds Pro 2, indicati a 35,72 euro con il codice XATAKAES03. Il prezzo li porta nella fascia economica degli auricolari Bluetooth, ma con funzioni che di solito si cercano anche su modelli più costosi. Tra queste ci sono la cancellazione attiva del rumore dichiarata fino a 50 dB e una buona autonomia, secondo quanto riportato nella scheda dell’offerta.

Il marchio CMF, legato all’ecosistema Nothing, negli ultimi anni ha puntato su dispositivi riconoscibili e prezzi contenuti. In questo caso, il dato che salta all’occhio è il rapporto tra costo e funzioni: per chi cerca cuffiette da usare sui mezzi, in ufficio o durante una passeggiata, i CMF Buds Pro 2 sono un’offerta da seguire durante l’11.11 AliExpress. Anche qui vale la solita regola: verificare prezzo finale, coupon applicato e spedizione prima di confermare il pagamento.