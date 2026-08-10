Svelato il piano segreto di Samsung: ecco cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Le date, va detto subito, non sono state confermate dall’azienda. Ma il calendario appare in linea con le abitudini del gruppo sudcoreano. Da Seul, per ora, tutto tace.

La tabella circolata online mette in fila le uscite con una certa precisione. Si partirebbe con il Galaxy S26 FE il 4 settembre 2026, seguito dal Galaxy Tab S12 il 7 ottobre 2026. Sempre a ottobre dovrebbero arrivare anche Galaxy A08 LTE e Galaxy A18 LTE. Per le versioni Galaxy A08 5G e Galaxy A18 5G, invece, la finestra indicata è quella tra gennaio e febbraio 2027.

Il documento viene attribuito a un leak, non a materiale diffuso ufficialmente da Samsung. Dunque parlare di lanci certi sarebbe prematuro. Il calendario, però, ha attirato l’attenzione perché segue uno schema già visto: modelli di punta nella prima parte dell’anno, pieghevoli in estate, poi dispositivi FE, tablet e smartphone più economici per coprire il resto della stagione commerciale. SamMobile ha definito le date sostanzialmente verosimili, ricordando comunque che manca il passaggio decisivo: la conferma del produttore.

Galaxy S26 FE e Tab S12, le uscite chiave per la fascia alta accessibile

Il nome più atteso è il Galaxy S26 FE. La sigla FE, Fan Edition, negli ultimi anni è diventata per Samsung una via di mezzo molto riconoscibile: prestazioni vicine ai top di gamma della serie S, ma con un prezzo pensato per chi non vuole arrivare alle cifre dei modelli principali.

Scrivania in redazione tech con più smartphone e un tablet, mentre si annota una possibile roadmap di nuovi dispositivi.

Secondo la roadmap, la presentazione sarebbe fissata al 4 settembre 2026. Una data non casuale: arriva subito dopo il rientro dalle vacanze e prima del periodo più caldo degli acquisti autunnali. Al momento, però, non ci sono schede tecniche affidabili. Nulla di verificato su processore, fotocamere o batteria. Per questo ogni dettaglio sulle caratteristiche resta fuori dai dati confermati.

Un mese più tardi, il 7 ottobre 2026, potrebbe toccare alla serie Galaxy Tab S12, nuova generazione dei tablet di fascia alta del marchio. Di solito Samsung propone più versioni, con differenze su schermo, memoria e connettività. Anche in questo caso serve cautela: la roadmap cita la linea Tab S12, ma non dice quanti modelli arriveranno, né indica prezzi o mercati di lancio.

Galaxy A08 e A18, perché i modelli economici restano centrali per Samsung

Accanto ai prodotti più attesi, c’è la parte forse più importante per i numeri: la gamma Galaxy A. È una famiglia che pesa molto sulle vendite globali di Samsung. I nuovi Galaxy A08 e Galaxy A18, nelle versioni LTE e 5G, punterebbero alla fascia entry level e medio-bassa, dove il prezzo conta spesso più della scheda tecnica.

La roadmap indica prima le versioni LTE, attese a ottobre 2026, e poi quelle 5G, previste tra gennaio e febbraio 2027. È una scelta già vista: separare le uscite permette di parlare a mercati diversi. Alcuni sono ancora molto legati al 4G, altri si stanno spostando più rapidamente verso il 5G. E nella fascia bassa, anche una differenza di cinquanta euro può pesare sulla scelta finale.

Per Samsung, la serie A non è soltanto una linea economica. Per molti utenti è il primo contatto con il marchio, soprattutto in Asia, America Latina, Africa e in parte anche in Europa. Dispositivi come Galaxy A08 e Galaxy A18 servono a restare presenti nei negozi, nei listini degli operatori e nelle offerte dei grandi rivenditori. Meno vetrina mediatica, ma molti più volumi.

Date plausibili ma non ufficiali: cosa manca alla conferma del piano

Il punto resta lo stesso: Samsung non ha confermato ufficialmente nessuna delle date emerse. Finché non arriveranno inviti stampa, comunicati o pagine prodotto sui siti nazionali, il calendario va considerato una ricostruzione basata su indiscrezioni. Credibile, certo. Ma ancora provvisoria.

Negli ultimi anni il gruppo sudcoreano ha spesso scelto lanci separati e annunci graduali, soprattutto per i dispositivi lontani dai grandi eventi Unpacked. Non sarebbe quindi sorprendente vedere il Galaxy S26 FE presentato con una campagna dedicata, mentre Galaxy A08 e Galaxy A18 potrebbero arrivare con comunicati locali o semplici inserimenti a catalogo. È già successo.

Restano da chiarire i mercati coinvolti, i prezzi europei, la disponibilità in Italia e le possibili differenze tra versioni LTE e 5G. Solo allora si capirà davvero quanto pesi questa roadmap. Per ora il quadro è questo: Samsung sembra preparare una fine 2026 molto fitta, con Galaxy S26 FE, Galaxy Tab S12 e nuovi modelli Galaxy A pronti a coprire quasi tutte le fasce del mercato.