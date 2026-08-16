Attenzione a questa impostazione sul telefono o la sveglia non suonerà al mattino

Chi usa un iPhone e lo spegne del tutto prima di dormire rischia una brutta sorpresa: la sveglia al mattino potrebbe non suonare. Succede anche con le versioni più recenti di iOS, perché l’allarme non parte se il telefono è spento. La scelta più sicura è lasciarlo acceso e usare la modalità Riposo, così da bloccare notifiche e chiamate senza perdere la sveglia.

Perché la sveglia dell’iPhone non funziona da spento

La regola è semplice, ma molti la scoprono quando ormai è tardi: la sveglia dell’iPhone non suona se il telefono è spento. Non parliamo dello schermo bloccato o del telefono in standby. Parliamo proprio dello spegnimento completo, quello fatto dal comando di arresto. In quel caso iOS non resta attivo per far partire l’allarme impostato nell’app Orologio. Risultato: niente suono, niente vibrazione, nessun avviso.

È un dettaglio che può pesare, soprattutto per chi la sera spegne lo smartphone “per staccare” e non essere disturbato. Nei forum Apple il racconto è sempre lo stesso: telefono spento, notte tranquilla, poi al mattino ritardo, appuntamento saltato o riunione mancata. Il punto è tecnico, ma molto concreto: quando l’iPhone è spento del tutto, il sistema non gestisce più le funzioni programmate, compresa la normale sveglia mattutina.

Diverso il caso dell’iPhone acceso, anche con schermo nero, notifiche silenziate o batteria bassa. Se il telefono resta operativo, la sveglia può partire. Se invece viene spento volontariamente, no. Una piccola abitudine, quindi, può cambiare parecchio.

La soluzione pratica: usare la modalità Riposo invece di spegnere il telefono

Per evitare il problema senza passare la notte tra messaggi, vibrazioni e notifiche, Apple mette a disposizione la modalità Riposo, dentro i Modi di concentrazione di iOS. Si trova in Impostazioni > Full immersion o Modi di concentrazione, a seconda della versione installata, ed è pensata proprio per ridurre le interruzioni durante il sonno.

Il funzionamento è diverso dallo spegnimento. L’iPhone resta acceso, quindi la sveglia può suonare, ma chiamate, messaggi e avvisi delle app vengono limitati. Per molti è il compromesso più pratico: niente notifiche social sul comodino, niente newsletter alle 2.17 di notte, ma l’allarme delle 7.00 resta attivo.

La modalità Riposo su iPhone può essere usata anche con l’app Salute, dove Apple permette di fissare obiettivi di sonno e orari ricorrenti. Non serve sistemare ogni dettaglio subito. Si può partire da una fascia semplice, per esempio dalle 23.30 alle 7.00, e controllare che la sveglia sia impostata nel modo giusto.

Notifiche, chiamate e app: come impostare le eccezioni notturne

Dentro la modalità Riposo si possono scegliere le eccezioni. Ed è qui che conviene fermarsi un paio di minuti prima di fidarsi del telefono. iOS permette di decidere quali contatti possono superare il silenzio notturno e quali app possono mandare avvisi anche mentre si dorme. Un familiare, il partner, un genitore anziano. Oppure l’app della banca, se si vogliono ricevere alert urgenti. Tutto il resto può aspettare.

L’impostazione è piuttosto semplice. Nella sezione dedicata alle persone si possono consentire chiamate e notifiche solo da alcuni contatti, oppure fare il contrario: lasciare passare tutti tranne nomi specifici. Lo stesso vale per le app. Chi vuole dormire senza distrazioni può bloccare social, chat di gruppo e messaggi promozionali, lasciando attivi soltanto gli avvisi davvero necessari.

C’è anche un dettaglio utile: le chiamate ripetute. In alcune impostazioni, iOS può far passare una seconda chiamata ravvicinata dalla stessa persona, trattandola come una possibile urgenza. È una funzione da valutare bene: aiuta a non perdere comunicazioni importanti, senza trasformare la notte in un turno di reperibilità.

Orari automatici e Centro di controllo: attivare il silenzio senza rischiare la sveglia

La comodità della modalità Riposo sta soprattutto nell’attivazione automatica. Una volta scelto l’orario, l’iPhone entra da solo nel profilo notturno e ne esce al mattino. Non bisogna ricordarsi ogni sera di premere un tasto. È utile per chi ha orari regolari, ma anche per chi distingue i giorni feriali dal weekend: sveglia alle 6.45 dal lunedì al venerdì, più tardi il sabato. Si gestisce tutto dalle impostazioni.

Quando serve, la modalità si può attivare anche a mano dal Centro di controllo. Sugli iPhone con Face ID basta scorrere dall’angolo in alto a destra; sui modelli più vecchi dal basso verso l’alto. Poi si tocca Full immersion e si seleziona Riposo. Una scorciatoia comoda per un riposino pomeridiano o per una serata in cui si vuole tenere fuori il rumore digitale.

Il consiglio, alla fine, resta uno: non spegnere l’iPhone se si conta sulla sveglia del telefono per alzarsi. Meglio lasciarlo acceso, magari collegato al caricatore se la batteria è bassa, con modalità Riposo attiva e volume della sveglia controllato prima di dormire. Sembra un gesto banale. Ma alle 7 del mattino può fare tutta la differenza.