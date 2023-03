I MacBook di Apple sono tra le migliori macchine portatili, e questo è fuori discussione. Ma se per un motivo o per un altro sei alla ricerca di notebook con Windows 11 come sistema operativo (a proposito, hai letto le ultime?), ti segnalo l’ottimo Surface Laptop Go 2 di Microsoft. È attualmente scontato del 23% su Amazon, quindi puoi risparmiare oltre 200 euro, e puoi pagare anche a rate: 12 da 56,17€ al mese senza costi aggiuntivi o nascosti

Surface Laptop Go 2: quando Microsoft fa sul serio, il risultato è strepitoso

Il laptop vanta una scheda tecnica davvero interessante. Qualche esempio? 256GB di archiviazione SSD, 8GB di RAM e processore Intel Core i5 di 11a generazione. Certo, c’è Windows e non macOS, ma se ti serve un portatile leggero, potente e affidabile, non puoi che scegliere il Surface Laptop Go 2. A 673,99 euro è praticamente impossibile trovare di meglio.

Il touchscreen PixelSense da 12,45 pollici e le esclusive proporzioni 3:2 offrono lo spazio ideale per guardare e fare di più. Tastiera di dimensioni classiche dotata di un trackpad ampio e preciso. Perfetta per documenti, presentazioni, e-mail e molto altro.

Fino a 13 ore di autonomia. Ricaricabile facilmente con Ricarica rapida, che consente di ottenere fino all’80% di carica in un’ora.

Mi ripeto: se stai cercando una valida alternativa ai MacBook di Apple (per questioni personali o di lavoro), il Surface Laptop Go 2 di Microsoft è davvero un’ottima scelta. Se non proprio la migliore!

