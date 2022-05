Supporto+portafoglio magnetico a scatto per iPhone: UNICO e utile

È uno dei pochi sul mercato, forse l’unico Supporto+portafoglio magnetico a scatto per iPhone. Praticamente, fa sia da portafoglio che da stand MagSafe per tuo smartphone, il tutto occupando pochissimo spazio. Bellissimo da regalare o da regalarsi. È disponibile in 4 colori: blu, grigio, nero e marrone.

Grazie al supporto magnetico, è molto più che un portafoglio sottile: ti permette di godere del telefonino in modi nuovi. Il design pieghevole infatti consente un utilizzo intuitivo e flessibile; basta agganciarlo, alzarlo e ripiegarlo in posizione.

Può contenere fino a 3 carte, con uno spessore di 5 mm/0,2 pollici; ciò lo rende uno dei portafogli più sottili a paritù di capacità, il tutto senza praticamente alcun ingombro in tasca o in borsa. Permette di sollevare il telefono in verticale, orizzontale e in modalità mobile: tre modalità di visualizzazione ti consentono di guardare lo schermo del telefono nel modo più comodo, sia che tu stia navigando sul Web in verticale, sia in streaming orizzontale perfetto anche per una riunione su Zoom al volo.

L’aggancio magnetico MagSafe è solido e robusto, ed è perfettamente compatibile con iPhone 12/iPhone serie 13 inclusi iPhone 12/mini/Pro/Pro Max e iPhone 13/mini/Pro Max.