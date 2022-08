Supporto verticale per MacBook ad un prezzo DA URLO

Si chiama BookArc, e lo si evince dalla forma il perché, ed è un supporto verticale pensato per MacBook capace di tenere fermo in posizione comoda per la vostra scrivania il vostro notebook, mentre magari lavorate tramite periferiche e schermo esterni. Il dispositivo è disponibile su Amazon ad un prezzo scontato di 43,30€, un affare da non perdere.

Questo dispositivo è stato progettato per MacBook e permette di salvare molto spazio, specialmente se sulla scrivania non ne avete tanto. Collegando un monitor esterno, una tastiera e un mouse, trasformerete quindi il vostro MacBook in un Mac: Apple ha un nome per questa funzione, definita appunto Closed Clockshell.

La forma ad arco del BookArc permette di avere due vantaggi molto importanti: in primis, l’aerazione del dispositivo, visto che la forma del supporto verticale permette di avere più aria sotto al PC. La seconda, invece, riguarda la libertà di far passare i cavi in modo pratico sotto e accanto al notebook.

Il Supporto Verticale BookArc ha una colorazione in alluminio, utile e conforme allo stile dei MacBook: come possiamo vedere dalla foto, infatti, si adatta sia al tipico grigio chiaro che al più particolare grigio scuro. Il dispositivo è stato progettato per MacBook Pro, 13″ MacBook Air 2020, 13″ MacBook Air USB-C / Retina, 13″ e 15″ MacBook Pro con USB-C, e la compatibilità è data da differenti inserti che potrete sostituire, così d’avere la perfetta forma e misura del vostro notebook Apple.