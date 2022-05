Supporto Telefono con "Collo a Oca", super versatile e scontato

Lamicall Supporto Telefono con Collo a Oca è uno stand regolabile e incredibilmente versatile per posizionare il telefonino esattamente dove serve. Compatibile con tutti i modelli di smartphone in circolazione, è davvero insostituibile in alcuni contesti. Costa 24€ e spicci.

Stabile, robusto ma minimalista, questo stand a collo d’oca è disponibile in bianco e nero; ha un morsetto girevole a 360 gradi con braccio flessibile a collo di cigno regolabile, che mantiene facilmente il telefono a una distanza, angolazione e altezza appropriate.

Compatibile con tutti i telefoni cellulari da 4-7 pollici, come iPhone 12 Mini, 12 Pro Max, 11 Pro, Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, 8, 8 plus, 7, 7 plus, 6, 6 plus, 6s, 6s plus, Google Pixel, Nexus, Switch, Samsung Galaxy S10, S9, S8, S7, S6, Huawei e altri smartphone.

Il supporto per telefono GP03 Lamicall presenta pelle PU rinforzata e braccio esteso, che migliorano la durata e si adattano a distanze maggiori. Il materiale anticorrosione di alta qualità, il cuscino in gomma morbida e la struttura stabile proteggono il telefono da qualsiasi tipo di caduta, graffi o usura.