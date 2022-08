Uno dei vantaggi della bella stagione è tirare fuori la moto dal garage, e godersi lunghi viaggi attraverso i borghi e le strade più pittoresche del paese. Per evitare di perdersi, però, ci vuole un supporto smartphone robusto e versatile, che stia bene col design della moto. Come questo supporto smartphone per moto di Grefay che si aggancia allo specchietto retrovisore e che costa solo 21€ e spicci incluse spedizioni.

Rispetto ad altri prodotti simili e a buon mercato, il supporto smartphone per moto di Grefay è talmente di qualità che è pure protetto da brevetto. Realizzato in acciaio inossidabile, è flessibile ma resistente perché è dotato di 4 angoli di supporto, un braccio retraibile automatico e un interruttore di blocco manuale per evitare che lo smartphone voli via anche sulle strade più dissestate.

La compatibilità è ampissima: basta verificare che lo specchietto retrovisore della moto abbia un diametro compreso tra 6 e 8 mm; tutto qua.

Per installarlo, bisogna rimuovere lo specchietto retrovisore, inserire il supporto a L, agganciare l’asta in alluminio e infine regolare la posizione del braccio. Un lavoro di neppure 2 minuti che però garantisce una presa salda e sicura.

Una volta fissato, si può usare la ghiera per regolare l’orientamento del telefono come si preferisce. Così da avere sempre le mappe del GPS a portata di mano, senza dover staccare gli occhi dalla strada. Insomma, tanta sicurezza in più.

Acquista il supporto smartphone per moto di Grefay per specchietto retrovisore a soli 21€ incluse spedizioni veloci Amazon Prime.