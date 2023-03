Lo inserisci in uno dei bocchettoni per l’aria e il gioco è fatto. Il supporto smartphone per auto di UGREEN è stabile e resistente, ma soprattutto è scontato del 15% su Amazon grazie al Coupon. Lo puoi usare con qualsiasi smartphone oggi sul mercato, da iPhone 14 al Samsung Galaxy Z Fold4.

Il supporto di UGREEN è amatissimo dagli utenti Amazon (oltre 6mila recensioni) e si basa su una filosofia molto semplice: unire la qualità all’affidabilità. È un gadget pratico e bello da vedere, è compatto e non ostacola la vista. Mette a tua disposizione una regolazione a 360°, così potrai scegliere l’angolo più adatto alle tue esigenze, e potrai regolarlo con una sola mano.

Le braccia dell’accessorio sono in metallo, all’interno invece il rivestimento è in gomma antiscivolo, così da avere una presa sempre solida sul tuo smartphone. La clip si adatta perfettamente ai bocchettoni dell’aria e rimane stabile anche in caso di oscillazioni.

🚗 Ricorda di guidare prestando sempre la massima attenzione. Questo gadget deve esserti d’aiuto (se usi lo smartphone in “modalità auto” o come navigatore), non deve rappresentare un motivo di distrazione.

📢 Per acquistare il supporto smartphone per auto di UGREEN a soli 12,74 euro devi spuntare la casella del Coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello. Solo così otterrai lo sconto del 15% previsto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.