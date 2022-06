Supporto smartphone per auto da parabrezza: uno dei migliori a 19€

Estate, tempo di lungi viaggi in macchina. Serve dunque un supporto per smartphone da auto che consenta di prendere le chiamate e seguire il navigatore in sicurezza e comodità. E questo supporto smartphone da parabrezza è uno dei migliori dell’intero catalogo Amazon. Ecco perché.

Facile da installare e usare, stabile e robusto, questo supporto smartphone per auto può accogliere senza problemi anche smartphone di taglia Plus e custodie spesse. È compatibile con quasi tutte le custodie più voluminose per iPhone 13/, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, iPhone SE, Samsung Galaxy, Sony, LG, Google, Sony, Nokia e così via.

Grazie alla rotazione a 360°, questo supporto smartphone per auto può adattarsi alla tua prospettiva. È possibile regolare un angolo confortevole in base al tempo, alla nitidezza dello schermo da utilizzare.

Basta premere il pulsante di rilascio sul retro del supporto del telefono e il braccio della clip si aprirà automaticamente. Dopodiché, posiziona il cellulare sul supporto, premi il braccio e il telefono si fisserà saldamente. Il braccio manovraile permette di regolare l’altezza e l’angolo di visione, e può estendersi da 13,38-18,38 CM e ruotare su e giù di 270 gradi.

Ogni prodotto viene fornito con una guarnizione supercolla 3M che può essere montata sul parabrezza di molte auto, come camion, furgoni, auto da turismo e rimorchi. La ventosa sottovuoto è robusta e efficace, e permette di reggere il peso di smartphone con dimensioni comprese tra 4 pollici e 7 pollici.

Grazie gel viscoso a 3 strati e al meccanismo di bloccaggio a 2 fasi, puoi star certo che il telefono non si sgancerà mai, neppure nelle curve più strette o durante una frenata improvvisa. Il materiale in TPU può resistere a temperature da -20 a 90 gradi.