Supporto PC Portatile, ergonomia e dissipazione calore a 10€

Con questo compatto Supporto per PC Portatile pieghevole di Apmiek, potrai godere di una ergonomia ottimale e di una dissipazione del calore migliorata durante i periodi più caldi dell’anno. Il che significa anche PC più freddo, meno rumore e durata della batteria allungata. E costa solo 10€ e spicci, incluse spedizioni.

Acquista Supporto per PC Portatile a 10,70€

Stabile, robusto e leggero, costituito integralmente in lega di alluminio, questo supporto è adatto a sostenere computer, telefoni cellulari, libri e molto altro. Ha una superficie di contatto dotata di protezione in silicone integrale per proteggere il computer dall’usura. Il fondo e il retro sono supportati da silicone per proteggere i tuoi prodotti. Supporta pesi fino a 40 kg grazie al deseign con staffa a forma di “X”.

Offre 6 livelli di altezza e inclinazione regolabili per ottenere il corretto angolo di visione ed evitare l’affaticamento di parti del corpo come polsi, spalle, collo e schiena. Questo supporto per notebook è adatto a tutte le apparecchiature, inclusi laptop e tablet della serie Samsung, serie HUAWEI, serie Lenovo, serie Dell, serie MacBook, serie ASUS, Kindle oltreché per libri, partiture e così via.

Semplice da usare, non ha bisogno di montaggio: lo apri ed è subito pronto. In più include una comoda custodia.

