Supporto MagSafe per Presa D'aria per Auto: iPhone a vista a 16€

TechMatte MagGrip è un supporto MagSafe per iPhone che si aggancia alla presa d’aria dell’auto e che permette di tenere lo smartphone perfettamente in vista durante la guida, senza distrazioni. E di sganciarlo e agganciarlo al volo grazie alla presa magnetica. Insostituibile per i tuoi prossimi viaggi.

Il problema è annoso e riguarda tutti. Non appena si entra in auto, è fondamentale trovare il posto ideale dove mettere lo smartphone per poter rispondere alle chiamate in vivavoce, se necessario, e soprattutto consultare le mappe. Per quanto ci riguarda, il compromesso migliore -tra vista, accessibilità e sicurezza- lo forniscono i supporti per bocchette d’areazione perché consentono agli occhi di spostarsi poco dalla strada. Poi, de gustibus, per carità.

A differenza di altri prodotti simili e universali, però, questo è sfacciatamente e specificatamente pensato per iPhone 12 e iPhone 13: gli unici smartphone al mondo a includere il supporto a MagSafe. Ciò fa sì che l’installazione sia istantanea, così come l’operazione di aggancio e sgancio del telefono; inoltre, si può inclinare il dispositivo in orizzontale o verticale, in un clic.

A questo prezzo poi -solo 16€ e spicci incluse spedizioni- diteci voi come si fa a resistere.