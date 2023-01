Supporto MagSafe da auto per iPhone in OFFERTA su Amazon

Se cercavi un supporto MagSafe da auto per il tuo iPhone, ecco un’occasione che non puoi assolutamente lasciarti scappare. Questo accessorio, minimalista e con rotazione a 360° è tra le promo odierne di Amazon e costa davvero pochissimo. Fossi in te, non me lo lascerei sfuggire.

La tecnologia MagSafe è indubitabilmente una delle trovate più semplice e geniali che siano ma uscite fuori dal cilindro di Apple. Grazie a un sistema di magneti posti opportunamente dietro la scocca dello smartphone, si può attaccare e staccare un iPhone dal suo caricabatterie in un istante, senza doversi preoccupare che cada o che cambi posizione.

Questo comodo supporto MagSafe da auto è compatibile con iPhone 12, iPhone 13 e – ovviamente – iPhone 14. Dunque è un acquisto che si rivaluterà nel tempo. A proposito dell’ultimo device made-in-Cupertino, hai letto l’ottima notizia? iPhone 14 Pro non sarà più introvabile come nelle ultime settimane, anzi lo trovi già su Amazon.

A differenza di altri prodotti analoghi, non si infila nelle bocchette d’areazione. Il sistema di fissaggio adesivo, infatti, permette di attaccarlo dovunque serva sul cruscotto dell’auto, come mostra l’immagine qui di seguito.

Include 4 magneti N52 integrati che risultano il 25% più forti della media di mercato N48 e 5 volte più potenti dei magneti standard in samario-cobalto. Ciò significa che il tuo iPhone resta ben attaccato al supporto anche con quando “indossa” custodie spesse e su strade dissestate o irregolari.

