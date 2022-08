Supporto in alluminio per laptop: SCONTO 50% con COUPON

Agli occhi di alcuni potrebbe sembrare un accessorio senza senso e per cui non varrebbe spendere nemmeno 1 euro, ma in realtà è incredibilmente utile. Ti sto parlando del supporto per laptop, e oggi puoi acquistarne uno in alluminio approfittando di uno sconto del 50%.

Presta attenzione però, perché per ottenere lo sconto del 50% dei spuntare la voce Coupon (quella che vedi evidenziata in arancione) prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Ti stai chiedendo perché ho definito il supporto per laptop un “accesso incredibilmente utile”? Iniziamo con il dire che ti aiuta a migliorare la postura quando sei seduto/a e a ridurre i dolori muscolari dopo ore e ore passate al PC. E ti parlo per esperienza personale. Ovviamente, in tal caso è necessario l’utilizzo di periferiche “esterne”, ovvero tastiera e mouse.

Voglio presentarti però anche un altro quadro: immagina di utilizzare il tuo notebook (che sia un MacBook o meno non importa) come computer principale, collegato ad un monitor esterno. Lo puoi piazzare sul supporto e posizionarlo su un lato, così da avere tutto a portata di sguardo, alla stessa altezza. Anche in questa situazione, però, avrai bisogno di tastiera e mouse.

Altro punto a favore di questo gadget: lascia “respirare” meglio il notebook, evitando il contatto diretto tra quest’ultimo e una superficie (il piano della scrivania).

Inizia ad usarlo, non te ne pentirai. Io, ad esempio, non posso farne più a meno. E poi è in alluminio, quindi è molto stabile, solido e resistente.