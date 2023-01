Che tu abbia un MacBook o un laptop privo del logo Apple non importa: questo supporto in alluminio girevole a 360° e altezza regolabile è scontato del 50% su Amazon, e deve essere tuo. Lo paghi solo 19,99 euro spuntando la casella del coupon, e ti consiglio di farlo in fretta, perché pare stia andando a ruba in queste ore.

Come anticipato poco sopra, l’altezza di questo supporto per laptop è regolabile: utilizza la manopola sul retro del “braccio” per portare la base d’appoggio ad un massimo di 205 mm (il minimo invece è 145 mm). È importante posizionare il tuo laptop alla giusta altezza, così da avere un migliore angolo di visione e soprattutto assumere una postura adeguata.

Regolabili sono anche l’inclinazione (60°) e la rotazione (360°). Questo significa che non devi obbligatoriamente spostare il supporto per cambiare angolo di visione o mostrare contenuti ad altre persone presenti nella stanza. È l’ideale dunque da tenere in casa ma anche in ufficio.

Quello di NOVOO è un supporto laptop stabile e sicuro. Il tuo notebook non si muoverà di un millimetro e poi potrà anche “respirare” meglio. Il materiale utilizzato è la lega di alluminio, perfetto per una migliore dissipazione del calore e garantire un circolazione dell’aria più in linea con i tuoi ritmi di lavoro.

Visto il design pulito e rifinito, il supporto di NOVOO appare fin da subito perfetto per un MacBook. Sembrano fatti l’uno per l’altro, inutile girarci intorno. Ma perché porsi dei limiti? Utilizzalo con qualsiasi notebook, perché i vantaggi ci sono tutti a prescindere. E la tua schiena ti ringrazierà, te lo assicuro.

