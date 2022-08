Supporto iPhone super stiloso: sembra di essere in Apple Store

Il supporto smartphone di Lamicall in metallo non è soltanto robusto e affidabile: è a anche bellissimo da vedere, e sembra progettato direttamente dagli ingegneri Apple. Costa solo 15€ e spicci incluse spedizioni.

Stiloso, minimalista e pratico, questo dock per iPhone non ha fronzoli né feature mirabolanti. Fa quello che ci si aspetterebbe da lui, e lo fa magnificamente. Offre un supporto con cui ricaricare il telefono, leggere e guardare contenuti, con un design ergonomico e piacevolissimo da vedere.

Ovviamente, è compatibile con qualunque smartphone del globo terracqueo, ma è coi prodotti Apple che fa un figurone. Messo sul comodino crea un angolo elegante, e posizionato sulla scrivania assieme al Mac trasforma casa in un Apple Store.

In più, ha i bordi lisci e i cuscinetti in gomma per una protezione completa del dispositivo. Insomma, state tranquilli che dietro al design c’è pure tanta sostanza. In più, ha un ottimo prezzo: solo poco più di 15€ incluse spedizioni rapide Amazon Prime. E l’impareggiabile assistenza post-vendita del colosso dell’e-commerce.