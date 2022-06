Supporto iPhone da bici universale: solo 14€

Grefay Supporto Telefono per bicicletta/moto è fatto in materiali plastici robusti, è universale e supporta tutti i modelli di iPhone e tantissimi Android con tagli compresi tra 3,5 a 6.5 pollici. Costa solo 14€ e spicci, incluse spedizioni Prime.

Attività all’Aria Aperta

L’estate è finalmente arrivata, ed è tempo di passeggiate in bici e sgambate in montagna. E per non perdersi tra boschi e colline, meglio portare un supporto per bicicletta e moto con cui tenere d’occhio le mappe, seguire la bussola, tracciare sentieri e altitudine e restare in contatto con gli altri in caso di necessità. Questo supporto si monta in modo stabile anche su sterrati e terreni iregolari e permette di usare il telefono con una sola mano.

Ampiamente compatibile, è adatto a manubri di 22-32mm diametro, e supporta una rotazione completa a 360 gradi e un’inclinazione di 15 gradi. Dunque puoi sfruttarlo non solo su bici da strada e mountain bike, ma anche su scooter e moto. Il supporto universale per bicicletta è anche compatibile con dispositivi GPS da tra 3,5 fino a 6.5 pollici.

Facile da installare senza alcun attrezzo, include anche un Blocco di sicurezza che ti dà tranquillità sui terreni irregolari e fornisce una protezione più completa.