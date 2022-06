Supporto iPhone da bici e moto: super resistente a 19€

Il Supporto Telefono per bici/moto di Lamicall è comodo e universale, e supporta tutti i modelli di iPhone e tantissimi Android, da 4.7″ a 6.8″. Super resistente e adatto alle sgambate più impervie, è anche scontatissimo e costa 19€ e spicci, incluse spedizioni. Si distingue dagli altri perché richiede una sola mano per agganciare e sganciare il telefono.



Porta telefono da bici Lamicall BP03 con asta d’acciaio integrata in modo creativo nella sfera articolare, non preoccuparti più di romperti. Inoltre, abbiamo anche aggiornato la struttura di blocco facile da regolare, un semplice flip per bloccare saldamente il telefono all’interno. La gamma di adattamento del manubrio da 15-40 mm è ampiamente utilizzata su biciclette, moto, culle, passeggini, tapis roulant, carrelli della spesa, scooter, sedie a rotelle.

【Protezione antiurto】 I quattro angoli e la superficie del supporto per telefono da bici sono abbinati a una spessa resina di silicone, che può offrire una protezione completa al tuo telefono cellulare per evitare graffi o scivolamenti. Anche in caso di frenata di emergenza, strada accidentata o curva stretta, il supporto per telefono della moto e il manubrio sono saldamente collegati tra loro e non si staccano durante la pedalata.

【Ampia compatibilità】 Il supporto universale per telefono da bici è compatibile con dispositivi GPS da 4,7-6,8 pollici, come Apple iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, iPhone 11 Pro Max, Xs Max, XR, X, 8, 7, 7 Plus, Huawei P30 Pro 10 Pro P20 P10, Samsung Galaxy S10 + S10 S9 + S9 S8 S8 + S7 S6, Nota 9 8 7 6, LG, HTC, Sony, Nokia, Nexus, altri smartphone. Nota: assicurati che lo spessore del tuo dispositivo sia inferiore a 15 mm.

【Funzionamento con una sola mano】 Il supporto per telefono da bici adotta il design a ritrazione automatica, funzionamento semplice. Spingi la parte superiore del supporto con il tuo smartphone per inserire lo smartphone e quando rilasci la mano, il braccio si contrarrà automaticamente e bloccherà saldamente il terminale. Non perdere mai lo splendido scenario lungo la strada in quanto può essere rimosso immediatamente.