MacBook e portatili che eseguono il sistema operativo di Microsoft sono ampiamente diffusi, e non di certo una novità degli ultimi anni. Spesso i laptop vengono preferiti ai desktop anche tra le quattro mura di casa, pur essendo meno “comodi” da usare.

A lungo andare, l’utilizzo di un laptop senza un supporto potrebbe avere conseguenze sulla postura. Un supporto, come quello in alluminio di Apmiek oggi in offerta su Amazon, permette di tenere il MacBook (o una macchina simile) in una posizione più vantaggiosa, con il display più in alto, ed è un’ottima soluzione anche per quando si usano periferiche esterne, come mouse e tastiera.

Il design del supporto di Apmiek è in perfetta sintonia con quello dei MacBook di Apple. L’alluminio garantisce stabilità e restituisce un tocco di design non indifferente. Per concludere, è facile da trasportare essendo pieghevole.