L’utilità di un supporto per tablet è spesso sottovalutata. Puntando i riflettori sull’universo Apple, gli iPad hanno display splendidi che garantiscono un’esperienza di visione senza precedenti. E allora perché non dovremmo utilizzare questi gadget per tenerli appoggiati lì sulla scrivania, con l’angolazione giusta e sempre pronti a qualsiasi attività (streaming, in particolare)?

Come suggerisce un famoso detto, “anche l’occhio vuole la sua parte”. Ecco perché ti segnalo questo bellissimo supporto regolabile in alluminio di UGREEN che oggi puoi acquistare a soli 28 euro utilizzando il Coupon valido per uno sconto del 15%.

Questo supporto è regolabile in due punti (fino a 150° alla base e fino a 180° al pannello) e ciò si traduce in una enorme versatilità. Potrai dunque posizionare al meglio il tuo iPad (o un altro tablet, ovviamente) sia quando lavori, che quando guardi contenuti in streaming o – perché no – mentre giochi al tuo titolo preferito. A tal proposito, ti ricordo che puoi lanciarti anche in avvincenti battaglie sull’isola di Fortnite. Oltre agli angoli, anche l’altezza è regolabile: il “braccio” dell’accessorio si può estendere e raggiungere una lunghezza di 10.8 cm.

Altro punto a favore è la protezione in gomma sul pannello d’appoggio e alla base del supporto. In questo modo il tuo iPad sarà sempre protetto, anche quando non utilizzi una cover. In ogni caso, il supporto è incredibilmente stabile e resistente. UGREEN – tra i marchi più apprezzati in fatto di accessori per smartphone, tablet e notebook – ha optato per l’alluminio, materiale che aggiunge anche quel tocco di classe in più che di certo non guasta. E poi si sposa benissimo con l’ecosistema Apple, diciamo la verità.

📢 Ricorda di spuntare la casella del Coupon per ottenere lo sconto del 15%. 📢