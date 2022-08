SuperDrive USB di Apple in sconto speciale del 45% su Amazon

Che tu sia in ufficio o in viaggio, puoi riprodurre e masterizzare sia CD che DVD con l’Apple USB SuperDrive. Funziona bene quando vuoi guardare un film in DVD, installare software, creare dischi di backup e altro ancora. Solo leggermente più grande di una custodia per CD, l’Apple USB SuperDrive si inserisce facilmente nella borsa quando sei in viaggio e occupa poco spazio sulla scrivania. Acquistalo ora su Amazon a soli 49,00€ invece di 89,00€.

Non devi preoccuparti della perdita di cavi con l’Apple USB SuperDrive. Si collega al tuo MacBook Pro con display Retina, MacBook Air, iMac (fine 2012 e successivi), Mac mini (fine 2009 e successivi) o Mac Pro (fine 2013) con un unico cavo USB integrato. Non c’è un adattatore di alimentazione separato e funziona sia quando il tuo Mac è senza presa di alimentazione, sia quando è alimentato a batteria.

L’Apple SuperDrive è un’unità ottica 8x (DVDA±R e DL o DVDA±RW o CD-RW). Scrive dischi CD-R a velocità fino a 24x e dischi CD-RW a velocità 16x. I normali CD vengono letti a una velocità 24x. Sui fantastici dischi DVD±R DL, hai una velocità di scrittura di 6x e con DVD-R e DVD+R hai una velocità di scrittura di 8x.

Per un’unità ottica, le sue dimensioni sono molto ridotte, infatti misura solo 139 x 139 x 17 mm e pesa solo 335 grammi. In sostanza è un’ottima unità ottica che per alcune persone è una necessità assoluta. Possiamo lamentarci del fatto che Apple non li integri nelle macchine stesse, ma dal momento che occupa poco spazio ed è sottolissima, sarà facile da utilizzare. Approfitta ora dello sconto del 45% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.