Supera gli ostacoli e potenzia la tua rete WiFi con il ripetitore TP-Link in PROMO su Amazon

TP-Link è un’azienda sempre molto attiva nell’ambito della produzione di dispositivi per la casa e oggi, su Amazon, il ripetitore WiFi TP-Link viene scontato del 27% per un prezzo finale e totale di 32,99€.

Ripetitore WiFi TP-Link per una copertura completa

Il ripetitore WiFi TP-Link è la soluzione ideale per eliminare i punti morti e migliorare la copertura della rete wireless in casa o in ufficio. Questo dispositivo, marchiato TP-Link, supporta lo standard di comunicazione wireless 802.11a/b/g/n/ac e offre una velocità di trasferimento dati fino a 1167 Megabit al secondo.

Con la sua capacità di operare su una banda doppia, il ripetitore WiFi TP-Link garantisce una connessione più veloce e stabile. Può raggiungere 300 Mbps sulla banda a 2,4 GHz e 867 Mbps sulla banda a 5 GHz, permettendo di godere di una navigazione fluida e senza interruzioni.

Una delle caratteristiche più pratiche di questo ripetitore è la possibilità di estendere il WiFi con un solo tocco, eliminando i punti morti e migliorando la copertura in tutte le stanze. Il pratico indicatore della potenza del segnale aiuta a trovare il posizionamento ottimale per garantire la migliore performance possibile.

La configurazione del ripetitore è estremamente semplice grazie al tasto WPS. Inoltre, il controllo e la gestione del dispositivo possono essere effettuati facilmente tramite l’app Tether o l’interfaccia web, offrendo un’esperienza utente intuitiva e conveniente. Il ripetitore WiFi TP-Link è dotato anche di una modalità AP integrata, che consente di estendere la rete cablata, trasformando il segnale cablato in wireless.

