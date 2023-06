SUPER SCONTO sulla Stazione di ricarica veloce (con caricatore WIRELESS integrato)

Stanco di dover gestire cavi e adattatori per ricaricare i tuoi dispositivi? Allora non puoi assolutamente perderti la Stazione di ricarica con caricatore wireless Orangeck su Amazon! Questo incredibile accessorio oggi è disponibile a soli 38,24€, con uno sconto del 32%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Con questo gioiellino finalmente potrai avere la scrivania libera ed ordinata mentre tieni sotto carica smartphone, tablet, auricolari o smartwatch. Ma fai in fretta, l’offerta è limitata e potrebbe scadere da un momento all’altro!

Mai più scrivania in disordine con la Stazione di ricarica con caricatore wireless Orangeck

La Stazione di ricarica con caricatore wireless Orangeck è progettata per semplificare la ricarica dei tuoi dispositivi.

Dotata di un caricatore wireless integrato, ti permette di ricaricare comodamente i tuoi smartphone compatibili con la tecnologia Qi semplicemente posizionandoli sulla base. Non sarà più necessario collegare i cavi manualmente, basterà un semplice appoggio e i tuoi dispositivi inizieranno a ricaricarsi.

La stazione di ricarica supporta la ricarica wireless veloce, consentendoti di ottenere una carica rapida e affidabile per i tuoi dispositivi compatibili. Inoltre, è dotata di porte USB aggiuntive, permettendoti di collegare anche dispositivi non compatibili con la ricarica wireless. Avrai quindi la possibilità di ricaricare contemporaneamente più dispositivi, rendendo la stazione di ricarica Orangeck un’opzione versatile per la tua casa o ufficio.

Le specifiche tecniche di questo prodotto sono impressionanti. La stazione di ricarica è dotata di una potenza di uscita di 10W per la ricarica wireless, garantendo una ricarica veloce ed efficiente per i tuoi smartphone compatibili. Inoltre, le porte USB offrono una potenza di uscita totale di 18W, consentendoti di ricaricare anche tablet, auricolari Bluetooth e altri dispositivi alimentati tramite USB.

La sicurezza è un aspetto fondamentale quando si tratta di ricarica. La stazione di ricarica Orangeck è dotata di protezioni multiple, tra cui protezione da sovracorrente, protezione da surriscaldamento e protezione da cortocircuito. Queste funzionalità garantiscono una ricarica sicura e affidabile per tutti i tuoi dispositivi.

Questo strumento, quindi, non solo renderà la tua routine di ricarica più semplice ed efficiente, ma garantirà anche la sicurezza dei tuoi dispositivi. Ad oggi la Stazione di ricarica con caricatore wireless Orangeck è disponibile su Amazon a soli 38,24€, con uno sconto del 32%. L’offerta è limitata, fai in fretta!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.