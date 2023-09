SUPER SCONTO sulla Custodia con Tastiera per iPad Logitech (tua a 50 EURO IN MENO)

Se possiedi un iPad, sai quanto possa essere un dispositivo potente e versatile. Ma c’è un modo per potenziarlo ancora di più, rendendolo simile a un laptop e garantendo al contempo protezione e stile. Ecco la notizia fantastica: la Custodia con Tastiera per iPad Logitech Slim Folio è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo stracciato di 79,89€, con uno sconto massiccio del 38%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non perdere questa opportunità unica, corri su Amazon!

Le caratteristiche che ti faranno innamorare del Logitech Slim Folio

Quando pensi alle custodie per iPad, potresti immaginare qualcosa di puramente protettivo. Ma il Logitech Slim Folio va ben oltre. Questa custodia tastiera rappresenta un mix perfetto di stile, funzionalità e durata. Che tu stia lavorando in un caffè, guardando un film sul divano o leggendo un libro in viaggio, questa custodia è il compagno perfetto per il tuo iPad.

Ecco le sue caratteristiche principali:

Tastiera integrata : La tastiera Bluetooth LE di Logitech Slim Folio trasforma il tuo iPad in un mini laptop. I tasti ben spaziati e la scrittura reattiva ti permettono di lavorare con velocità e precisione, ovunque tu sia.

: La di Logitech Slim Folio trasforma il tuo iPad in un mini laptop. I tasti ben spaziati e la scrittura reattiva ti permettono di lavorare con velocità e precisione, ovunque tu sia. Protezione a 360 gradi : Oltre alla funzionalità, questa custodia offre una protezione completa per il tuo dispositivo. Da fronte a retro, il tuo iPad è al sicuro da urti, graffi e sporco.

: Oltre alla funzionalità, questa custodia offre una per il tuo dispositivo. Da fronte a retro, il tuo iPad è al sicuro da urti, graffi e sporco. Modalità multiple : Puoi passare facilmente dalla modalità di scrittura alla modalità di visualizzazione o di lettura, a seconda delle tue esigenze. La versatilità è il nome del gioco con Logitech Slim Folio.

: Puoi passare facilmente dalla alla o di lettura, a seconda delle tue esigenze. La versatilità è il nome del gioco con Logitech Slim Folio. Durata della batteria : Una sola carica della tastiera dura fino a 4 anni (basato sull’uso medio di 2 ore al giorno). Sì, hai letto bene! Dimentica le ricariche frequenti.

: Una sola carica della tastiera dura (basato sull’uso medio di 2 ore al giorno). Sì, hai letto bene! Dimentica le ricariche frequenti. Design elegante e sottile: Anche con tutte queste funzionalità, la custodia mantiene un profilo sottile, garantendo che il tuo iPad resti elegante e portatile.

Non lasciare che questa offerta scivoli via. Se sei seriamente intenzionato a elevare la tua esperienza con l’iPad, ora è il momento di agire. Oggi la Custodia con Tastiera Logitech Slim Folio è disponibile su Amazon a un prezzo stracciato di 79,89€, con uno sconto massiccio del 38%. Fai in fretta, gli articoli stanno andando a ruba!

