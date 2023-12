Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico ad un PREZZO MAI VISTO PRIMA

La Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico rappresenta il culmine dell’innovazione e del design, e ora è il momento perfetto per aggiornare la tua postazione di lavoro con un’offerta esclusiva su Amazon. A soli 178,00€, con un risparmio del 13%, questa tastiera non è solo un dispositivo di input, ma un’estensione della tua creatività e produttività.

Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico

La Magic Keyboard con Touch ID è un capolavoro di ingegneria e design. Con la sua connessione wireless Bluetooth, offre una scrivania ordinata e libera da cavi ingombranti. La batteria interna ricaricabile elimina la necessità di sostituire le pile, garantendo settimane di autonomia con una singola carica. Questo significa meno interruzioni e più tempo per concentrarti su ciò che conta davvero.

Il vero gioiello di questa tastiera è il Touch ID, che porta la sicurezza e la comodità a un livello completamente nuovo. Con un semplice tocco, puoi sbloccare il tuo Mac, accedere a siti web protetti e persino effettuare acquisti online con Apple Pay. È il modo più rapido, facile e sicuro per proteggere le tue informazioni e accelerare il tuo flusso di lavoro. La Magic Keyboard non è solo funzionale, ma anche estremamente confortevole e precisa. I tasti hanno una corsa ottimale e rispondono in modo preciso a ogni tuo tocco, rendendo la digitazione un’esperienza piacevole e fluida. Il layout spazioso include controlli per scorrere rapidamente i documenti e tasti freccia di dimensioni standard, oltre al pratico tastierino numerico, ideale per chi lavora con fogli di calcolo e applicazioni finanziarie.

Compatibile con tutti i Mac con chip Apple, la Magic Keyboard si abbina automaticamente al tuo dispositivo, permettendoti di metterti subito al lavoro. Inoltre, il design elegante e minimalista si abbina perfettamente a qualsiasi ambiente, aggiungendo un tocco di stile alla tua postazione.

Non lasciare che questa offerta scivoli via. Asoli 178,00€, la Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico rappresenta un investimento nel tuo comfort, nella tua sicurezza e nella tua produttività. Aggiungila al tuo carrello oggi stesso e preparati a trasformare il modo in cui lavori. Con un prezzo così vantaggioso e la qualità garantita da Apple, non c’è momento migliore per fare questo passo verso il futuro della digitazione.

