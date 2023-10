Gioca come un vero professionista grazie al monitor da gaming Philips in SUPER OFFERTA

Amazon ha appena lanciato un’offerta che ti farà saltare dalla sedia: il monitor da gaming Philips da 27 pollici è ora disponibile a un prezzo scontato di 179,90€, con un risparmio del 20%. Un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati di gaming.

Monitor da gaming Philips da 27 pollici

Il monitor da gaming Philips non è solo un altro monitor sul mercato. È un dispositivo progettato pensando ai gamer. Con una velocità di aggiornamento di 165Hz, offre immagini incredibilmente fluide e nitide. E con una risposta rapida di 1ms (MPRT), puoi aspettarti immagini nitide e un gioco fluido, senza alcun ritardo. La tecnologia AMD FreeSync Premium garantisce un gioco fluido, senza distorsioni e scatti, mentre la modalità Low Input Lag riduce ulteriormente il ritardo tra i dispositivi e il monitor, offrendo un’esperienza di gioco senza precedenti.

Il display VA del monitor offre immagini eccezionali con ampi angoli di visualizzazione. E con il Display 16:9 Full HD, le immagini sono ricche di dettagli nitidi, rendendo ogni sessione di gioco o visione di film un’esperienza immersiva. Ma non è tutto. Il monitor è dotato di modalità LowBlue e Flicker-free per garantire che i tuoi occhi non si affatichino, anche dopo lunghe ore di gioco.

E per quanto riguarda la connettività? Il monitor da gaming Philips ha tutto ciò di cui hai bisogno. Con ingressi HDMI 2.0 e DisplayPort 1.2, puoi collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi. E con gli altoparlanti incorporati, non avrai bisogno di altoparlanti esterni, rendendo la tua area di gioco più pulita e organizzata.

Ora, pensa a tutto ciò e rifletti sul fatto che puoi avere questo gioiello tecnologico a soli 179,90€. Sì, hai capito bene. Con uno sconto del 20%, il monitor da gaming Philips da 27 pollici è un affare da non perdere. Le offerte come questa sono rare e potrebbero non durare a lungo. Perciò, se desideri portare la tua esperienza di gioco al livello successivo senza spendere una fortuna, visita Amazon e assicurati il tuo monitor da gaming Philips. Non aspettare troppo, perché a questo prezzo potrebbe andare a ruba. Afferra questa opportunità e immergiti in un mondo di gioco avanzato!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.