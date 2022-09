Che tu abbia o meno un ecosistema Apple al completo non importa, questo super kit per la pulizia con oltre 80 pezzi è indicato per chiunque sia in possesso di smartphone, computer, tablet e auricolari wireless. Acquistalo su Amazon a soli 10,99 euro e i tuoi dispositivi tech torneranno come nuovi.

Utilizzando quotidianamente iPhone, AirPods e MacBook (ma il discorso vale per tutti gli altri dispositivi delle medesime categorie, ovviamente) ti sarai sicuramente reso/a conto di quanto facilmente si accumuli sporcizia in luoghi che è praticamente impossibile raggiungere con prodotti per la pulizia tradizionale.

Ti faccio giusto qualche esempio, ma la lista è ben più lunga:

Su iPhone, lo spazio tra cornice e display, i fori per microfono e altoparlanti, lo switch per il silenzioso.

La griglia degli AirPods e l’interno della custodia di ricarica, che per chissà quale motivo attira tantissima polvere.

La tastiera del MacBook, che ospita briciole, polvere e altro al di sotto dei tasti.

Per questo motivo, il super kit per la pulizia che ti segnalo è incredibilmente utile. Include tutto il necessario per raggiungere i posti più impensabili dei tuoi dispositivi e spazzare via ogni impurità.