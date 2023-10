SUPER BUNDLE: 28€ per Echo Dot e Lampadina Smart Alexa. Imperdibile!

Immagina di poter controllare ogni angolo della tua casa con un semplice comando vocale. Con l’offerta imperdibile su Amazon, questa visione futuristica può diventare una realtà oggi stesso! L’accoppiata Echo Dot e TP-Link Tapo è attualmente disponibile a un prezzo che fa girare la testa: soli 28,00€, con un incredibile sconto del 56%! Un’occasione come questa non capita tutti i giorni, quindi è essenziale cogliere l’attimo.

Echo Dot di Amazon è uno degli smart speaker più popolari e amati sul mercato. La sua qualità audio, pur essendo contenuta in un design compatto, stupisce ogni volta. Ma ciò che veramente lo fa spiccare è l’integrazione perfetta con Alexa, l’assistente vocale di Amazon. Puoi chiederle di riprodurre musica, leggere le notizie, impostare allarmi e molto altro, tutto con un semplice comando vocale.

E poi c’è il TP-Link Tapo, una telecamera di sicurezza intelligente che ti permette di tenere d’occhio la tua casa ovunque tu sia. Con risoluzione Full HD, otterrai immagini chiare e nitide ogni volta. Una delle sue caratteristiche di spicco è la detezione di movimento, che ti invierà notifiche in tempo reale sul tuo smartphone in caso di qualsiasi attività sospetta. E per la privacy? Non preoccuparti, la modalità Privacy Mode ti permette di chiudere temporaneamente l’obiettivo della telecamera quando desideri un po’ di privacy.

L’integrazione tra Echo Dot e TP-Link Tapo è semplicemente magica. Puoi chiedere ad Alexa di mostrarti le immagini in diretta della tua telecamera o di riprodurre una registrazione recente. Inoltre, grazie al supporto per la visione notturna, non perderai mai nulla, nemmeno di notte.

Ordina subito il tuo Echo Dot e TP-Link Tapo e preparati a vivere un’esperienza smart ineguagliabile!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.