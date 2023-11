SUPER AFFARE: iPhone 14 128GB a SOLI 649,50€ usando questo codice

Incredibile ma vero! L’Apple iPhone 14 5G 128GB, nuovo e originale, nella sua raffinata colorazione Midnight, è disponibile su eBay a soli 649,50€! Utilizzando il codice sconto NOVEDAYS, i potenziali acquirenti possono beneficiare di un’eccezionale riduzione di prezzo di 229,50€. È il momento di passare al nuovo, al meglio, al futuro. Con un risparmio del genere, è come se ogni euro speso si trasformasse in investimento per una tecnologia che ridefinisce i limiti dell’innovazione.

iPhone 14 a soli 649,50€ su eBay grazie al codice sconto NOVEDAYS!

Parliamo di uno smartphone che non ha bisogno di presentazioni. L’iPhone 14 è un concentrato di tecnologia Apple di punta, con connessione 5G per velocità di navigazione e download senza precedenti. Il dispositivo sfoggia un display Super Retina XDR da far invidia, offrendo colori vividi e neri profondi che danno vita a ogni immagine e video.

Non è tutto: la fotocamera dual system dell’iPhone 14 è progettata per catturare i tuoi momenti con una qualità mai vista prima. Grazie al sensore avanzato e alla modalità Notte, le tue foto serali saranno illuminate come se fossero scattate in pieno giorno. E con 128GB di memoria interna, hai spazio di archiviazione in abbondanza per tutte le tue app, foto, video e molto altro.

La sicurezza è una priorità assoluta per Apple. Grazie al sistema Face ID, potrai sbloccare il tuo iPhone 14 con un semplice sguardo, mantenendo i tuoi dati al sicuro. L’intelligenza dell’A15 Bionic chip, poi, è il cuore pulsante che rende tutto fluido, rapido e incredibilmente efficiente, con una gestione dell’energia ottimizzata per garantire una batteria che dura più a lungo.

È il momento di agire: aggiungi tecnologia, bellezza e potenza al tuo quotidiano. L’Apple iPhone 14 5G 128GB è l’aggiornamento che hai atteso, e a questo prezzo, è un affare da non perdere. Visita subito la pagina del prodotto su eBay, applica il codice sconto NOVEDAYS e trasforma il tuo modo di comunicare, lavorare e giocare. Clicca e acquista ora – l’offerta è valida fino ad esaurimento scorte, e con un iPhone così a portata di mano, le scorte non dureranno a lungo!