Si chiama IUA, cioè Identificador Único de Acceso, e può tornare utile quando si cambia operatore, si attiva una nuova linea o bisogna risolvere un problema tecnico sulla connessione.

Quel codice segnato spesso a penna sulla rosetta della fibra non è un promemoria lasciato dal tecnico senza troppo pensarci. Nei casi previsti dalla normativa spagnola, è l’IUA della linea FTTH: in pratica, una sorta di documento d’identità dell’accesso in fibra che collega l’abitazione alla rete dell’operatore.

Il meccanismo ricorda quello delle forniture di luce e gas, dove ogni punto di consegna ha un proprio codice. Nell’energia, per esempio, si parla di CUPS. Nella fibra, per la rete di Telefónica, il riferimento è l’Identificador Único de Acceso. Serve a distinguere una connessione da tutte le altre, anche quando al contratto non è più associato un numero fisso tradizionale.

Con l’ADSL, per anni, il riferimento era proprio il numero di telefono fisso. Poi la fibra ha cambiato le regole. Molte offerte internet non prevedono più la linea voce e quindi è diventato necessario un codice diverso, legato non al telefono, ma all’accesso fisico alla rete. Da qui l’uso dell’IUA, nato per le connessioni FTTH e per le regole sull’accesso alla rete.

Dove cercare l’IUA: borchia, PTRO e bolletta telefonica

L’IUA può comparire in posti diversi, e non sempre è facile individuarlo al primo colpo. Il punto più immediato è la borchia ottica installata in casa, di solito all’ingresso dell’abitazione: è lì che termina il cavo in fibra portato dal tecnico. In Spagna viene spesso chiamata anche PTRO, punto terminale di rete ottica.

La borchia FTTH in casa con il cavo collegato: è qui che può comparire il codice IUA utile quando cambi operatore.

Secondo la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, il codice è in genere formato da 12 cifre. Può essere scritto sulla rosetta, stampato su un’etichetta oppure indicato nei documenti dell’installazione. Non è raro trovarlo scritto a mano con un pennarello o una penna. “Me lo ha lasciato il tecnico sulla scatoletta bianca” è una spiegazione che ricorre spesso nei forum dedicati alla fibra domestica.

Un altro posto in cui controllare è la bolletta telefonica. Se la connessione passa dalla rete di Telefónica, anche quando il servizio viene venduto da un altro operatore tramite accesso indiretto, l’IUA dovrebbe comparire nella fattura o nei dati tecnici della linea. Non sempre, però, è messo in bella vista: può stare in una sezione secondaria, accanto agli estremi del contratto, all’indirizzo di installazione e al tipo di accesso.

Quando l’IUA serve davvero: portabilità, nuove linee e accessi occupati

Il codice diventa importante, e in alcuni casi necessario, quando si avvia una portabilità della fibra o si cambia operatore mantenendo lo stesso punto di accesso. In queste situazioni, il nuovo operatore può usare l’IUA per identificare senza dubbi la linea già esistente, evitando errori sull’indirizzo o sulla copertura della fibra nello stabile.

Sembra un dettaglio tecnico, ma può pesare parecchio. In un condominio con molti appartamenti, più scale e numeri civici non sempre chiari, il solo indirizzo può non bastare. Il codice permette di collegare la richiesta alla specifica acometida FTTH, cioè al tratto di rete che arriva fino all’abitazione. Così la pratica può andare avanti senza nuove verifiche o sopralluoghi inutili.

La CNMC richiama anche il ruolo di questo identificativo nelle richieste di attivazione su accessi occupati o su accessi vacanti. Nel primo caso si parla di linee già legate a una precedente fornitura; nel secondo, di punti fisici disponibili ma non ancora attivi per un cliente. Se l’utente non trova il codice sulla borchia o in fattura, gli operatori possono recuperarlo attraverso i sistemi messi a disposizione da Telefónica, usando anche il codice GESCAL dell’indirizzo, basato su provincia, comune, via e numero civico.

Reti Telefónica, NEBA e casi particolari: perché il codice non è sempre lo stesso

Non tutte le reti in fibra funzionano allo stesso modo. Ed è da qui che spesso nasce la confusione. L’IUA è legato in modo specifico agli accessi sulla rete di Telefónica, anche quando il servizio al cliente finale viene venduto da un altro operatore tramite NEBA, il sistema di accesso indiretto regolato in Spagna.

Su altre reti proprietarie, invece, il numero scritto sulla rosetta può seguire criteri diversi. Un operatore con una propria infrastruttura può usare codici interni, etichette tecniche o sistemi di tracciamento che non coincidono con l’Identificador Único de Acceso previsto per la rete Telefónica. Per questo, se sulla borchia compare un numero, non è detto che sia sempre l’IUA: meglio controllare la fattura o chiedere conferma all’assistenza tecnica.

Per chi usa la fibra in casa, il consiglio è semplice: fotografare la borchia della fibra, conservare il codice indicato e verificare se lo stesso riferimento compare nei documenti del contratto. Nella vita di tutti i giorni non serve, soprattutto se il Wi-Fi funziona e il router non dà problemi. Ma quando arriva il momento di cambiare operatore, aprire una segnalazione o chiarire la posizione della linea, quel numero scritto in piccolo sulla parete può evitare telefonate, attese e più di un equivoco.