Sui tuoi elettrodomestici c'è questa etichetta? Ecco cosa significa veramente

Ma la domanda, davanti allo scaffale di un grande negozio o in uno showroom, resta sempre la stessa: serve davvero o è solo marketing? La risposta è sì, il bollino ha un valore tecnico preciso. Il risparmio, però, cambia da caso a caso: contano il modello, l’uso quotidiano, il prezzo dell’elettricità e anche l’età del frigorifero che si decide di sostituire.

Il marchio Energy Star non è una trovata pubblicitaria del produttore. È una certificazione dell’EPA, l’agenzia federale statunitense per la protezione dell’ambiente. Per i frigoriferi, il bollino indica che quel modello supera i requisiti minimi di efficienza energetica previsti negli Stati Uniti. In parole semplici: consuma meno elettricità rispetto a un apparecchio simile senza certificazione.

Il programma riguarda anche altri elettrodomestici, prodotti elettronici, impianti di climatizzazione e articoli per la casa. Ma sul frigorifero il discorso pesa di più. È un apparecchio che resta acceso sempre, giorno e notte, per anni. Anche una differenza piccola nei consumi, alla lunga, può farsi sentire sulla bolletta.

Secondo Energy Star, la maggiore efficienza non significa prestazioni ridotte o temperature meno sicure per conservare gli alimenti. Il risparmio arriva da componenti migliori: compressori ad alta efficienza, isolamento più curato e sistemi di controllo della temperatura più precisi. Dettagli tecnici, certo. Ma sono proprio questi, una volta chiusa la porta della cucina, a fare la differenza.

Il 9% di efficienza in più: che cosa cambia nei consumi reali

Per ottenere la certificazione Energy Star, un frigorifero deve essere almeno il 9% più efficiente rispetto a un modello che rispetta solo i requisiti minimi federali, secondo il programma gestito dall’EPA. Questo non vuol dire che l’intera bolletta di casa scenda del 9%. Il frigorifero è solo una delle voci dei consumi domestici. Vuol dire, più precisamente, che quell’apparecchio usa meno elettricità per fare lo stesso lavoro.

Un’etichetta di efficienza su un frigorifero in esposizione, utile per capire consumi e risparmio in bolletta.

La differenza va guardata nel tempo. Un risparmio mensile contenuto può sembrare poca cosa, soprattutto se si guarda al prezzo d’acquisto di un nuovo elettrodomestico. Ma un frigorifero resta in casa a lungo, spesso più di dieci anni. È lì che il vantaggio diventa più chiaro.

Poi conta anche l’uso quotidiano. Una cucina molto calda, lo sportello aperto spesso, guarnizioni rovinate o una temperatura regolata male possono ridurre il beneficio. Lo stesso vale per le dimensioni: un modello grande, magari side-by-side, può consumare di più in valore assoluto pur essendo efficiente nella sua categoria. Insomma, il bollino aiuta a scegliere meglio, ma non sostituisce una valutazione completa.

Risparmi in 12 anni: le stime e i limiti da considerare

Secondo Energy Star, sostituire un vecchio frigorifero con un nuovo modello certificato può far risparmiare circa 150 dollari sui costi di funzionamento nell’arco di una vita utile stimata in 12 anni. È una media, non una promessa valida per tutti. Dipende dal prezzo dell’elettricità, dall’età del frigorifero precedente e dal tipo di nuovo apparecchio scelto.

Altre stime, citate da Cnet, indicano risparmi anche più alti: fino a 340 dollari in dieci anni per alcuni frigoriferi side-by-side. La differenza non è irrilevante. Se il vecchio apparecchio ha quindici o vent’anni ed è poco efficiente, passare a un modello certificato può convenire molto di più rispetto alla sostituzione di un frigorifero già recente.

Resta il nodo del prezzo iniziale. Un modello Energy Star può costare più di un’alternativa senza certificazione, anche se la differenza cambia molto in base a marca, capacità interna e funzioni aggiuntive. Per questo il conto non dovrebbe fermarsi allo scontrino. Bisogna guardare al costo complessivo: acquisto più consumi negli anni. È su quel terreno che il bollino blu può recuperare valore.

Energy Star ed Energy Guide: come leggere bene le etichette

Il bollino blu Energy Star non va confuso con l’etichetta gialla Energy Guide, presente su molti elettrodomestici venduti negli Stati Uniti. La prima dice che il prodotto supera gli standard di efficienza dell’EPA. La seconda, richiesta dalla Federal Trade Commission, indica una stima del consumo annuo di energia e del costo previsto per tenerlo acceso. Sono due strumenti diversi, anche se spesso si trovano vicini sullo stesso apparecchio.

L’etichetta Energy Guide mostra, per esempio, quanta elettricità dovrebbe consumare il frigorifero in un anno e quanto potrebbe costare usarlo, sulla base di ipotesi standard. È utile per confrontare modelli simili, soprattutto quando dimensioni e configurazione sono paragonabili. Il marchio Energy Star, invece, segnala che quel prodotto supera una soglia di efficienza riconosciuta dal programma federale.

La scelta migliore è leggere insieme le due informazioni. Il bollino blu aiuta a individuare i frigoriferi più efficienti della categoria. L’etichetta gialla permette di stimare l’effetto sulla bolletta. Davanti a due modelli simili, con prezzi vicini, questi dettagli possono orientare l’acquisto. Non fanno miracoli, ma riducono l’incertezza. E per un elettrodomestico destinato a restare acceso per anni non è poco.