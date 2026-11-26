Per ora, però, le informazioni sono ancora poche. Non è chiaro quanti account siano coinvolti, né se si tratti di un test ristretto o dei primi passi verso un rilascio più ampio.

Le prime segnalazioni parlano di uno sticker WhatsApp leggermente diverso da quelli già conosciuti. Nell’angolo superiore sinistro compare una piccola icona audio, pensata per far partire il suono legato all’immagine. Un dettaglio piccolo, dentro lo spazio della chat, ma abbastanza evidente da distinguere il nuovo formato dagli sticker tradizionali.

Secondo quanto emerso il 24 novembre 2026, lo sticker resta uno sticker a tutti gli effetti, ma con un comando in più per ascoltare l’audio. Al momento non risulta alcuna riproduzione automatica: il suono parte solo dopo il tocco dell’utente. Un aspetto importante, soprattutto nei gruppi o quando si usa il telefono in luoghi pubblici, dove un audio improvviso potrebbe creare più di un fastidio.

Dalla beta Android alle chat: cosa si era già visto sul formato sonoro

L’idea degli sticker con audio su WhatsApp non nasce adesso. A ottobre, il sito specializzato WABetaInfo aveva trovato alcune tracce della funzione nella beta Android 2.26.41.3. Allora, però, il formato era ancora in preparazione e non risultava disponibile nemmeno per i beta tester. Era quindi un indizio tecnico, non una funzione pronta all’uso.

Uno sticker in chat con icona audio su uno smartphone, simbolo dei test WhatsApp sugli sticker sonori.

Nella beta analizzata, allo sticker veniva associata una breve traccia sonora, indicata da un’icona sovrapposta. Da lì si era capito meglio il senso della novità: unire immagine e suono in un solo elemento della conversazione, senza trasformarlo in un messaggio vocale né in un file multimediale separato. Il fatto che ora sia apparso nelle chat di alcuni utenti segna un passaggio in più, ma non basta ancora per capire quanto sia esteso il test.

Resta da vedere anche se la funzione dipenda da precise versioni dell’app o da prove attivate da remoto, come spesso accade con le novità di Meta. In molti casi WhatsApp abilita strumenti sperimentali solo su una parte degli account, anche quando l’app è aggiornata. Un utente vede la novità, un altro no. Succede spesso.

Sticker personalizzati e gestione dell’audio: cosa resta da confermare

Nel precedente riscontro tecnico era emersa anche la possibilità, ancora tutta da verificare, di creare sticker sonori personalizzati, abbinando uno sticker a una clip audio scelta dall’utente. È un passaggio diverso dalla semplice ricezione o riproduzione di sticker già pronti. Per questo serve prudenza: le segnalazioni attuali confermano la presenza del tasto per ascoltare l’audio, non la possibilità di creare e inviare contenuti propri.

Durante lo sviluppo erano stati notati anche alcuni dettagli sulla gestione del suono. Secondo quanto visto nella beta, la funzione rispettava la modalità silenziosa del telefono e manteneva la scelta dell’utente quando l’audio veniva disattivato. Sono comportamenti plausibili, ma vanno tenuti separati da ciò che oggi si vede davvero nelle chat. Per ora, il dato concreto è uno: c’è un’icona che permette di avviare la riproduzione.

WhatsApp ha già strumenti ufficiali per la creazione di sticker partendo dalle fotografie. La guida del servizio spiega come aggiungere testo, disegni ed emoji, oltre a gestire pacchetti personalizzati su Android e iOS. Queste funzioni, già disponibili e documentate, non confermano però l’arrivo dell’audio. Fanno parte dello stesso spazio creativo, ma restano un’altra cosa.

Disponibilità ancora incerta: versioni, Paesi e risposta di Meta mancano all’appello

Il nodo principale resta la disponibilità degli sticker con audio. Al momento non sono stati indicati una versione minima di WhatsApp, i Paesi coinvolti o una data per un eventuale rilascio generale. Non è chiaro nemmeno se le prime segnalazioni riguardino solo Android, anche se le prime tracce erano comparse proprio nella beta per il sistema operativo di Google.

Nel 2025 Meta aveva già annunciato novità per la gestione dei pacchetti di sticker, con la possibilità di crearli e condividerli direttamente nelle chat. Il formato sonoro andrebbe nella stessa direzione: aggiungere una clip audio alla singola immagine e renderla riconoscibile con un’icona dedicata. Ma, per ora, il condizionale resta d’obbligo.

La richiesta di chiarimenti inviata a Meta è ancora senza risposta. Fino a una conferma ufficiale, la disponibilità per tutti gli utenti, compresi quelli in Italia, non può essere data per certa. Chi usa WhatsApp ogni giorno potrebbe vedere la novità comparire all’improvviso in una chat. Oppure non vederla ancora per un po’, se resterà confinata ai test.