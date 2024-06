Su Amazon oggi ti porti a casa il forno a microonde Candy con soli 89€ (-44%)

Candy è un’azienda molto rinomata nell’ambito della produzione di elettrodomestici e oggi, su Amazon, viene applicato un mega sconto del 44% sul forno a microonde proprio di casa Candy che viene venduto a soli 89€.

44% di sconto: forno a microonde Candy ad un prezzaccio

Il forno a microonde Candy è un elettrodomestico versatile e potente, perfetto per chi desidera una cucina rapida ed efficiente. Una delle caratteristiche distintive di questo modello è la ventola di raffreddamento, che si attiva automaticamente dopo 2 minuti di cottura per garantire la durata nel tempo del tuo microonde. Questo sistema di raffreddamento aiuta a mantenere il forno in condizioni ottimali, prevenendo surriscaldamenti e prolungandone la vita utile.

Grazie alla funzione grill, il forno a microonde Candy permette di preparare deliziose grigliate di pesce e carne. Questo programma specifico offre la possibilità di ottenere pietanze croccanti e dorate, simili a quelle cucinate su una griglia tradizionale, ma con la praticità e la velocità del microonde.

Il forno è dotato di programmi automatici, con oltre 40 opzioni tra cui scegliere. Questi programmi preimpostati sono ideali per preparare una vasta gamma di ricette deliziose, risparmiando tempo e semplificando il processo di cottura. Dalla preparazione di piatti complessi a semplici spuntini, i programmi automatici offrono una soluzione per ogni esigenza culinaria.

Un’altra caratteristica innovativa del forno a microonde Candy è la pulizia automatica. Con il programma autoclean, è possibile pulire l’interno del forno con facilità, mantenendolo sempre igienico e pronto all’uso. Questo sistema di pulizia automatica elimina la necessità di interventi manuali frequenti, rendendo la manutenzione del microonde un gioco da ragazzi.

Su Amazon, oggi, il forno a microonde Candy viene scontato del 44% e viene venduto al prezzo totale e finale di 89€.

