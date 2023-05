Su Amazon l'Acer Chromebook di ULTIMA GENERAZIONE è in SUPER OFFERTA

Vi piacerebbe possedere un laptop leggero, efficiente e con una durata della batteria che dura tutto il giorno? L’Acer Chromebook 314 è la risposta ai vostri desideri! Questo laptop impressionante è ora disponibile su Amazon a soli 199€, grazie ad un fantastico sconto del 41% sul prezzo originale.

La spedizione è gratuita con possibilità di pagamento anche in piccole e comode rate con Cofidis al check-out. Cosa aspettate? L’offerta è in scadenza e gli articoli stanno andando a ruba!

Acer Chromebook 314: caratteristiche e funzionalità del laptot top di gamma

L’Acer Chromebook 314 è il perfetto compagno di lavoro o studio. Con un processore Intel Celeron N4000, 4GB di RAM e 64GB di memoria eMMC, questo laptop offre prestazioni fluide e veloci, rendendolo ideale per la navigazione web, l’editing di documenti o la visione di video in streaming.

La caratteristica che distingue l’Acer Chromebook 314 è il suo schermo. Un impressionante display IPS Full HD da 14 pollici vi permette di lavorare comodamente o di godervi i vostri film e serie TV preferiti con una qualità dell’immagine straordinaria. Inoltre, la tastiera retroilluminata vi permette di lavorare comodamente in qualsiasi condizione di luce.

Ma c’è molto di più nel Chromebook 314. L’incredibile durata della batteria fino a 12,5 ore vi permette di lavorare, giocare e navigare tutto il giorno senza interruzioni. E grazie al sistema operativo Chrome OS, avrete accesso immediato a tutte le vostre app Google preferite, oltre a un avvio rapido e aggiornamenti automatici.

L’Acer Chromebook 314 è, quindi, un laptop che offre un ottimo equilibrio tra performance, design e prezzo, oltre ad essere un alleato ideale sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano. Al momento il dispositivo è disponibile su Amazon a soli 199€, grazie ad un fantastico sconto del 41% sul prezzo originale. Ma attenzione, l’offerta è in scadenza quindi fate in fretta!

