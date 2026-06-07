Stufo delle previsioni meteo sbagliate? Ho testato le 5 App migliori: questa è precisa nel 97% dei casi

Su 30 giorni di rilevazioni in sei località — Milano, Bologna, Roma, Bari, Cagliari e un punto interno dell’Appennino — la previsione a 24 ore di 3B Meteo ha coinciso con le condizioni reali nel 97% dei controlli. È il dato che ha chiuso il confronto, davanti a quattro concorrenti tutti più che validi.

Il test non misurava la temperatura al decimo di grado, ma la cosa che interessa a chi esce di casa: pioggia sì o pioggia no, e in quale fascia oraria. Su questo parametro 3B Meteo ha sbagliato pochissimo, soprattutto sui rovesci pomeridiani in zona collinare, dove le altre app tendevano ad anticipare o posticipare l’orario.

Le migliori App Meteo a confronto: ho eletto il mio vincitore

Gli altri quattro non sono comparse. iLMeteo resta probabilmente il servizio più completo: in caso di maltempo aggiorna le previsioni ogni dieci minuti grazie a un sistema di nowcasting con intelligenza artificiale, ed è il sito meteo più visitato d’Italia. Meteo.it, targato Mediaset, ha la grafica più curata e indica per ogni previsione una percentuale di affidabilità, scelta onesta che poche app fanno.

AccuWeather vince quando serve sapere se pioverà tra quarantacinque minuti nel punto esatto in cui ti trovi: il dettaglio iperlocale al minuto è il suo terreno. E poi Meteo Aeronautica, l’unica del gruppo senza una sola pubblicità e che attinge direttamente ai dati del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, senza intermediazioni.

Proprio Meteo Aeronautica racconta la sorpresa del test. È l’app più sobria, con previsioni fino a cinque giorni e nessun fronzolo, eppure sulla tendenza a medio termine è andata vicinissima a 3B Meteo. La precisione, almeno qui, non è andata di pari passo con la ricchezza dell’interfaccia: l’app con meno funzioni ha tenuto testa a quelle che ne hanno il doppio.

Un dato laterale che vale la pena tenere a mente: in termini di pubblico, 3bmeteo.com raccoglie circa 84 milioni di visite mensili (Semrush, 2025), un ordine di grandezza sopra quasi tutti i concorrenti diretti sul web. Cosa che non c’entra con l’accuratezza, ma spiega perché lo si trova citato ovunque.

Chi ama smanettare ha un’opzione fuori classifica: Windy, che lascia scegliere quale modello visualizzare tra ECMWF, GFS, ICON e Meteoblue. Non l’ho inserita nel confronto perché gioca un altro campionato — mappe e modelli grezzi, non previsione pronta all’uso — ma per il vento e la vela resta un riferimento.

Resta una domanda che il test non chiude: il 97% di 3B Meteo regge anche d’inverno, sulla neve e sulle nebbie padane, o è un primato d’estate?