Stufe elettriche, sì: ma quanto consumano effettivamente? Il calcolo preciso in base all'utilizzo

La domanda, però, arriva subito: quanto incide davvero sulla bolletta elettrica? Il prezzo d’acquisto spesso non spaventa, visto che molti modelli costano anche meno di 40 euro. Il nodo è un altro: potenza, ore di accensione e costo dell’energia. Una stufetta può tornare utile, certo. Ma solo se usata nel posto giusto e per il tempo giusto.

Il consumo di una stufetta elettrica dipende prima di tutto dalla potenza indicata sull’etichetta, di solito tra 1.000 e 2.000 watt. Un modello da 2.000 watt, acceso per un’ora alla massima potenza, consuma circa 2 kWh. Se l’energia costa intorno a 0,30 euro al kWh, la spesa è di circa 60 centesimi l’ora. Poco, a prima vista. Ma il conto cambia in fretta: tre ore al giorno per un mese possono voler dire oltre 50 euro in più, solo per quell’apparecchio.

Naturalmente è una stima. Pesano il contratto, le fasce orarie e gli oneri in bolletta. Chi paga l’energia più cara, o usa la stufetta la sera mentre sono accesi anche forno, lavatrice o asciugatrice, può vedere salire il consumo totale di casa. C’è poi un dettaglio spesso sottovalutato: il termostato. Se non è preciso, la stufetta resta accesa più del necessario. Come ricordano spesso i tecnici del settore energetico, “la differenza la fa il tempo di accensione”. Pochi minuti incidono poco. Ore intere, invece, si sentono eccome.

Quando conviene usarla: stanze piccole, accensioni brevi e calore mirato

Una stufetta elettrica conviene soprattutto quando serve un riscaldamento mirato: spazi piccoli, tempi brevi, necessità precise. Il caso più comune è il bagno al mattino, dieci o quindici minuti prima della doccia. Oppure uno studio di pochi metri quadrati usato per lavorare da casa. In situazioni così, accendere tutto l’impianto può avere poco senso, soprattutto se il resto dell’abitazione resta vuoto.

Una stufetta elettrica in funzione in un salotto: uso mirato e attenzione ai consumi per evitare rincari in bolletta.

Diverso è provare a scaldare con una stufetta un soggiorno grande, una cucina aperta o una stanza con infissi vecchi. Il calore si disperde, l’apparecchio resta acceso più a lungo e i consumi aumentano. A quel punto il vantaggio si assottiglia, fino a sparire. Conta anche dove la si mette: vicina alla persona, senza ostacoli davanti e lontana da tende o mobili. Aiutano anche piccoli accorgimenti: una porta chiusa, una guarnizione sistemata, un tappeto su un pavimento freddo. Dettagli semplici, ma il comfort cambia.

Termoventilatori, radiatori a olio, alogene e ceramiche: cosa cambia davvero

Non tutte le stufette elettriche lavorano allo stesso modo. I termoventilatori scaldano l’aria con una resistenza e la spingono nella stanza con una ventola. Sono rapidi, leggeri e spesso economici. Di contro, possono fare rumore e l’ambiente tende a raffreddarsi appena vengono spenti. Vanno bene per usi brevi, per esempio in bagno o in una stanza piccola.

I radiatori a olio impiegano più tempo a scaldarsi, ma trattengono il calore più a lungo dopo lo spegnimento. Sono più pesanti e occupano più spazio, però diffondono il calore in modo più uniforme e silenzioso. Le stufe alogene scaldano per irraggiamento: funzionano bene se si resta vicino, meno se l’obiettivo è riscaldare tutta la stanza. I modelli ceramici, invece, usano elementi riscaldanti che distribuiscono il calore in modo più stabile e spesso hanno regolazioni più precise. Non consumano “per magia” meno degli altri: il consumo dipende sempre dalla potenza. Però possono gestire meglio la temperatura, e questo aiuta a non sprecare energia.

Come scegliere la stufetta giusta: termostato, timer, sicurezza ed efficienza

Per scegliere una stufetta elettrica non basta guardare il prezzo. Il primo elemento da controllare è il termostato regolabile, meglio se preciso e non limitato a due sole impostazioni. Un buon termostato spegne o riduce la potenza quando la stanza arriva alla temperatura scelta, evitando accensioni inutili. Molto utile anche il timer, soprattutto per chi la usa al mattino o prima di dormire: programmare trenta minuti è una cosa, dimenticarla accesa per ore è un’altra.

La sicurezza viene prima di tutto. Servono sistemi di spegnimento automatico in caso di ribaltamento, protezione contro il surriscaldamento e marchi riconoscibili, come la marcatura CE. In bagno vanno usati solo apparecchi adatti agli ambienti umidi, rispettando le distanze da doccia, vasca e lavandino indicate nel manuale. Quanto alla classe di efficienza, bisogna leggerla con attenzione: in molti piccoli riscaldatori elettrici il rendimento della resistenza è vicino al 100%, perché quasi tutta l’energia diventa calore. La vera differenza, nella pratica, la fa il modo in cui l’apparecchio regola quel calore.

La regola finale è semplice: una stufetta elettrica è un supporto, non un sostituto fisso del riscaldamento di casa. Se serve per una stanza piccola, per poco tempo e con controlli adeguati, può dare comfort senza far correre i consumi. Se invece resta accesa per ore, magari alla massima potenza, diventa facilmente una delle voci più pesanti della bolletta.