Una striscia LED dietro il monitor può riprendere i colori mostrati dal Mac e proiettarli sulla parete in tempo reale, usando un’app al posto di una videocamera.

È l’effetto che ha cercato Guille Lomener di Applesfera quando ha aggiunto una luce dietro il suo Studio Display da 27 pollici. Il modello che ha provato, la Nanoleaf PC Screen Mirror Lightstrip, si alimenta tramite USB-C e cambia colore in base alle immagini del monitor. La stessa striscia può anche restare su un colore fisso, una scelta più discreta quando sulla scrivania si lavora.

Perché mettere i LED dietro il monitor

La posizione conta quanto il colore. Con la striscia LED incollata sul retro, dalla sedia si vede la luce riflessa dal muro. In un gioco, per esempio, un passaggio da un cielo azzurro a un tramonto può spostare il tono dell’alone sulla parete dal blu all’arancione. La luminosità si può regolare. Se l’effetto distrae durante il lavoro, basta scegliere una scena statica e tornare ai colori dinamici quando si vuole.

Il modello Nanoleaf misura 2,5 metri ed è pensato per schermi fino a 32 pollici. La forma a zigzag aiuta a seguire gli angoli e i 75 LED controllabili individualmente permettono di illuminare zone diverse con colori distinti. Prima di togliere la protezione dell’adesivo, conviene provare il percorso sul retro del pannello e vedere dove cadrà il cavo. Sui monitor più piccoli si può accorciare la striscia nei punti indicati dal produttore.

Una striscia LED dietro al monitor – Melablog.it

Come si sincronizzano i colori con il Mac

Il collegamento parte dalla porta USB-C del computer. Dopo aver inserito il cavo, si apre Nanoleaf Desktop e si segue la procedura per aggiungere la striscia. Il software è disponibile per macOS e Windows. L’app guida anche nella calibrazione, che si può ripetere in seguito dalle impostazioni del prodotto se si cambia monitor o si rivede la disposizione della postazione.

Per riprendere i colori dello schermo, l’app legge l’immagine del display selezionato e la traduce in luce. Su macOS serve il permesso di registrazione dello schermo. È un passaggio legato alla sincronizzazione, che funziona senza una videocamera appoggiata sopra il monitor. Chi preferisce lasciare disattivato quel permesso può comunque scegliere una delle scene luminose o impostare un colore fisso nell’app.

Cosa controllare prima di scegliere una striscia LED

Per questo modello il controllo passa dall’app desktop. La striscia non si abbina all’app mobile Nanoleaf e non si integra con Apple HomeKit. Se cercavi un accessorio da comandare con Siri o da aggiungere alle automazioni di casa, è un limite da valutare prima dell’acquisto. La PC Screen Mirror Lightstrip ha senso soprattutto come lampada legata alla postazione del computer.

Misura anche lo spazio tra monitor e parete e controlla la posizione della presa USB-C. Una parete vicina e libera lascia vedere meglio il riflesso. Su una scrivania in mezzo alla stanza, invece, l’alone potrebbe risultare meno evidente. Infine pensa a quando accenderesti la striscia: se ti serve soltanto un chiarore uniforme durante la sera, la sincronizzazione con quello che guardi potrebbe essere una funzione che useresti di rado.