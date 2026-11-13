Streaming sul Digitale Terrestre, scatta l'aggiornamento di novembre: come gestire i nuovi canali

Per molti utenti la novità passerà da un gesto semplice, ma decisivo: rifare la ricerca dei canali su smart TV o decoder.

La sigla HbbTV sta per Hybrid Broadcast Broadband TV. Tradotto: una TV “ibrida”, che affianca al segnale del digitale terrestre — e in alcuni casi del satellite — una connessione internet. Così, mentre si guarda un canale, il televisore può aprire un’app collegata all’emittente. Da lì si entra in contenuti on demand, dirette streaming, canali aggiuntivi e servizi interattivi.

Non basta però un televisore qualunque. Serve una smart TV compatibile HbbTV oppure un decoder abilitato, collegato alla rete di casa, via Wi-Fi o cavo Ethernet. A quel punto compaiono sullo schermo i messaggi legati ai tasti colorati del telecomando: rosso, verde, giallo e blu. È un meccanismo già noto a chi usa RaiPlay, Mediaset Infinity o le app di alcune emittenti locali, anche se spesso non viene percepito come una vera piattaforma.

Il funzionamento può cambiare da apparecchio ad apparecchio: alcuni modelli aprono tutto in pochi secondi, altri hanno bisogno di più tempo o di un aggiornamento software.

Rai, Mediaset, LA7, Sky e Warner Bros Discovery: cosa arriva a novembre

Con l’aggiornamento di novembre, la parte più evidente riguarda i grandi gruppi televisivi nazionali. Rai, attraverso RaiPlay, consente di seguire contenuti on demand e diversi canali in diretta streaming. Restano accessibili anche Rai TV+, Rai 4K sul digitale terrestre e i canali temporanei Rai Play Sport, attivati per alcuni eventi.

Decoder e smart TV connessi in salotto: la configurazione tipica per usare HbbTV e lo streaming sul digitale terrestre.

Sui canali Rai, il tasto blu rimane uno degli accessi più usati. Mediaset, con Mediaset Infinity, offre programmi a richiesta e alcuni canali radio-tv in streaming: sul digitale terrestre compaiono, tra gli altri, Virgin Radio TV e Radio Monte Carlo TV, mentre via satellite sono indicati Radio 105 TV e R101 TV. C’è anche la pubblicità mirata, una funzione ormai presente nell’offerta di diversi editori. LA7 e LA7Cinema confermano il collegamento con LA7Play. TV8 e Cielo, invece, permettono di rivedere dall’inizio il programma in onda e di accedere ai contenuti tramite SkyVideo.

Anche Warner Bros Discovery usa l’ambiente HbbTV per lo streaming dei propri canali, i cataloghi a richiesta e i servizi pubblicitari evoluti. Il quadro è ampio, non sempre immediato, ma continua ad allargarsi.

Streaming, on demand e funzioni interattive: la nuova mappa dei canali

La lista aggiornata coinvolge anche molte emittenti tematiche, radio-visioni e canali locali. RTL 102.5, per esempio, tramite RTL Play offre diversi flussi in radiovisione o solo audio: da Radiofreccia a Radio Zeta, fino ai canali tematici RTL 102.5 Disco, Traffic, Best, Napulè, Caliente e Bro&Sis. Sportitalia, con SiSmart, mette a disposizione contenuti on demand, canali sportivi in streaming e l’accesso alla Social TV con il tasto verde.

Nel pacchetto rientrano anche SuperTennis, Il Sole 24 Ore TV, Gambero Rosso, Bike Channel, Class CNBC, Class TV Moda, Radio Italia TV, Deejay TV, Radio Kiss Kiss TV e molte realtà locali. Alcune app sono essenziali: fanno partire direttamente lo streaming del canale in HD o HQ, senza passaggi complicati.

Altre aprono veri e propri portali, con più sezioni, come ADNPlay, SuperSix TV, Radio Roma Network, Momento TV o i bouquet che raccolgono televisioni regionali, radio, canali musicali, sportivi e di servizio. Ci sono poi applicazioni “silenziose”, che non mostrano subito contenuti visibili, e servizi legati alla pubblicità interattiva. Il canale lineare resta al suo posto, ma dietro si apre un’offerta più ricca.

Ricerca automatica dei canali: come aggiornare TV e decoder

Per ricevere l’aggiornamento è consigliata una ricerca automatica dei canali dal menu del televisore o del decoder. Di solito il percorso si trova nelle impostazioni, sotto voci come “Canali”, “Sintonizzazione”, “Installazione” o “Ricerca automatica”. I nomi cambiano a seconda del marchio: Samsung, LG, Sony, Philips, Hisense, Panasonic e gli altri produttori usano menu diversi.

Prima di avviare la procedura, meglio controllare che la TV sia connessa a internet e che la funzione HbbTV sia attiva. Su alcuni modelli può essere disattivata nelle impostazioni sulla privacy o nei servizi interattivi. Dopo la sintonizzazione, entrando sui canali compatibili, dovrebbero comparire indicazioni legate ai tasti colorati oppure messaggi come “premi il tasto rosso”.

Se non succede, le ragioni possono essere varie: televisore non compatibile, software da aggiornare, connessione instabile o servizio non disponibile in quel momento. Le emittenti, secondo le informazioni disponibili, stanno aggiornando le applicazioni in modo graduale. Conviene quindi riprovare dopo qualche ora o verificare la presenza di aggiornamenti del dispositivo. Per chi usa ancora un vecchio decoder, invece, serve un apparecchio compatibile con HbbTV e collegato alla rete: senza internet, lo streaming sul digitale terrestre resta fuori portata.