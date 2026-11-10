Non solo streaming a pagamento, arriva il sistema gratuito che ti fa vedere di tutto

La piattaforma, pubblicata e aggiornata da Paramount, segue una strada diversa rispetto ai servizi on demand più conosciuti: si apre l’app, si sceglie un canale e si guarda quello che passa in quel momento. In pratica, è la vecchia logica della televisione lineare portata dentro un’app.

Pluto TV gratis si regge sulla pubblicità. L’utente non paga un canone, non deve attivare un piano mensile e può iniziare a guardare i contenuti entrando nell’app o nel sito ufficiale. Il servizio offre canali live in streaming divisi per genere, con una programmazione continua che ricorda il palinsesto della tv tradizionale, ma pensata per l’uso digitale. Qui non si sceglie per forza il singolo titolo dall’inizio, come sulle piattaforme on demand: si entra in un canale, si trova ciò che è in onda e si decide se restare.

Una formula semplice, quasi da zapping, che funziona proprio perché non obbliga a perdere tempo tra troppe opzioni. Secondo le informazioni disponibili sulla piattaforma, l’offerta comprende serie TV, film, documentari, news, sport, programmi per bambini, cucina, lifestyle e musica, con canali tematici aggiornati nel tempo.

Serie, crime e classici TV: maratone pronte senza cercare troppo

Una parte importante dell’offerta di Pluto TV Italia passa dalle serie in streaming gratis, con canali dedicati a titoli generalisti, crime e produzioni ormai familiari al pubblico televisivo. Tra i nomi presenti nel catalogo ci sono I Jefferson, Distretto di Polizia, Carabinieri, Settimo Cielo, Relic Hunter, Le sorelle McLeod, Call the Midwife, insieme a canali come Pluto TV Serie e BBC Series.

Schermata di canali in diretta su smart TV, ideale per raccontare come funzionano i canali gratis in streaming.

Per chi ama le storie investigative, ci sono spazi dedicati a The Intern, Flashpoint, Cherif, Tandem, Alice Nevers, Sulle tracce del crimine, Squadra Speciale Lipsia e Guardia Costiera. Non manca il blocco delle serie classiche, con canali o fasce legate a Cheers, nota in Italia anche come Cin Cin, The Love Boat, Dynasty, Mission Impossible e Renegade.

È una proposta pensata per chi accende la piattaforma senza avere già un titolo in testa: magari alle 21, dal divano, e trova una puntata già partita. “È comodo perché non devo cercare per mezz’ora”, scrivono spesso gli utenti nelle recensioni degli store digitali. Ed è proprio questo il punto: meno scelta apparente, più immediatezza.

Film, horror, sci-fi e cinema italiano: il cinema gratis passa dai canali tematici

Sul fronte cinema, Pluto TV mette insieme canali dedicati ai film gratis in streaming, separati per generi e filoni facili da riconoscere. Nell’elenco compaiono Pluto TV Film, Pluto TV Film Azione, Pluto TV Horror, Pluto TV Film Thriller, Pluto TV Film Romantici, Pluto TV Film Commedia, Pluto TV Film Western e Pluto TV Christmas, legato alla programmazione stagionale.

C’è poi una parte che parla direttamente al pubblico italiano, con Pluto TV Totò, Pluto TV Alberto Sordi, Cinema Italiano e Cinema Poliziottesco: titoli e atmosfere che richiamano un immaginario preciso, dai grandi volti della commedia ai film di genere degli anni Settanta.

Per chi preferisce toni più cupi o fantastici, la piattaforma propone anche Horror Club, Pluto TV Paranormal, The Asylum, Pluto TV Serie Sci-Fi, Pluto TV Sci-Fi, Pluto TV Alieni, oltre a canali legati a serie come Star Trek Voyager, Andromeda e Sanctuary. Ne viene fuori un palinsesto ampio, non pensato per sostituire una cineteca digitale completa, ma utile per chi vuole trovare un film già pronto, senza noleggi, acquisti o altri abbonamenti. E qualche sorpresa, facendo zapping, può anche capitare.

Sport, news, bambini e lifestyle: gli altri canali da tenere d’occhio

Oltre a serie e film, i canali Pluto TV in diretta coprono molte abitudini quotidiane, dalle news in streaming ai contenuti per bambini. Per l’informazione sono indicati canali come CBS News 24/7, CNN Headlines International, Euronews e IlSole24OreTV, comodi per chi vuole lasciare un flusso acceso durante la giornata, magari sul televisore in cucina o su un monitor in ufficio.

La parte sportiva comprende Top Gear, NFL Channel, Inter 24/7, Pluto TV Snooker 900, RallyTV, FIFA+, WPT, Pluto TV Sport, UFC e MODUS Super Series Darts, con un mix di eventi, approfondimenti e contenuti tematici. Per bambini e ragazzi spiccano Spongebob, Pluto TV Cartoni Animati, Pluto TV Kids Classics, Barbie and Friends, Teenage Mutant Ninja Turtles, Gormiti, iCarly, Pluto TV Teen Club e H2O & Friends.

Sul fronte lifestyle trovano posto Hell’s Kitchen, Gambero Rosso, Pluto TV Cucina, Pluto TV Real Life, Pluto TV Viaggi ed Extreme Makeover Home Edition, mentre per documentari e curiosità ci sono Space Live, Pluto TV Documentari, Pluto TV Storia, Pluto TV Arte, Naturescape e Pluto TV Natura. Chiudono il quadro i canali musicali, da That’s 60s a That’s 70s, That’s 80s, That’s 90s/00s e That’s Rock, più il curioso Pluto TV Fireplace, pensato come canale d’atmosfera. Una televisione gratuita, quindi, fatta di canali verticali e accesso rapido: non tutto sarà per tutti, ma l’offerta è abbastanza larga da meritare almeno un giro nel palinsesto.