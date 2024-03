Streaming al massimo della qualità con la Fire TV Stick 4K ad un PREZZACCIO

Una Fire TV Stick è un dispositivo che rende una televisione una Smart TV e oggi, su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera viene applicato un maxi sconto del 25% sulla Fire TV Stick 4K che viene venduta a 38,99€.

Amazon: anche la Fire TV Stick 4K tra le offerte di Primavera

Il Fire TV Stick 4K offre un’esperienza cinematografica straordinaria direttamente a casa tua, con immagini brillanti in qualità 4K Ultra HD e supporto per i formati Dolby Vision, HDR10+ e l’avvolgente audio Dolby Atmos. Questo dispositivo offre prestazioni di streaming all’avanguardia, garantendo un intrattenimento senza compromessi.

Con il supporto Wi-Fi 6, puoi goderti una riproduzione in streaming fluida anche quando ci sono più dispositivi connessi al router. Grazie alla vasta gamma di app disponibili, puoi accedere a migliaia di film ed episodi di serie TV su piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+ e altro ancora, anche se potrebbe essere necessario un abbonamento separato per alcune di esse.

Con il Fire TV Stick 4K, puoi anche accedere a un mondo di intrattenimento gratuito tramite app di streaming supportate da annunci pubblicitari, come YouTube, Twitch e Pluto TV, permettendoti di scoprire una vasta gamma di contenuti senza costi aggiuntivi.

Inoltre, il Fire TV Stick 4K ti consente di sfruttare appieno la tua Casa Intelligente, consentendoti di controllare dispositivi compatibili come videocamere, luci e molto altro. Con il telecomando vocale Alexa, puoi cercare, avviare e controllare rapidamente i contenuti con la tua voce.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto del 25% sulla Fire TV Stick 4K che viene venduta a 38,99€. Approfittane ora!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.