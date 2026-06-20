Stop agli smartphone in spiaggia, limiti anche agli auricolari: le novità per il litorale ridisegnano l'estate italiana

Arriva una stretta sull’uso degli smartphone in spiaggia, ma con un destinatario ben preciso: gli assistenti bagnanti in servizio. Lo prevede una nuova ordinanza dell’Ufficio circondariale marittimo, che integra le disposizioni già in vigore sulla sicurezza balneare introducendo alcune prescrizioni specifiche rivolte a chi ha il compito di sorvegliare il litorale.

Il punto centrale del provvedimento, voluto dalla Capitaneria di Porto, è l’obbligo di utilizzare i dispositivi elettronici esclusivamente per esigenze di servizio o in situazioni di emergenza. Durante l’orario di sorveglianza, quindi, l’uso del telefono per attività personali non è consentito: niente messaggi su WhatsApp né scorciatoie sui social, anche quando la situazione appare tranquilla e il bagnino è esperto. La logica è quella di tenere alta l’attenzione su un compito in cui una distrazione di pochi secondi può fare la differenza.

L’ordinanza che determina lo stop agli smartphone

La novità non si ferma agli smartphone. L’ordinanza pone limiti anche agli auricolari, che potranno essere indossati su un solo orecchio. L’obiettivo dichiarato è garantire la piena percezione di quanto accade nell’area affidata al controllo, in modo che chi vigila possa sentire richiami, grida o segnali di allarme provenienti dall’acqua o dalla spiaggia, senza l’isolamento acustico che un paio di auricolari completo comporterebbe.

Il provvedimento, come riportato dalla cronaca locale, è stato elaborato anche alla luce delle osservazioni presentate dalle associazioni di categoria del settore balneare e turistico. L’intento condiviso è rafforzare le condizioni di sicurezza lungo il litorale e ridurre il rischio che le distrazioni interferiscano con il servizio di salvataggio, un tema diventato più sentito con la diffusione capillare degli smartphone e con l’abitudine, ormai automatica, di controllare il telefono nei momenti di pausa.

Non mancano le conseguenze per chi non rispetterà le regole. L’ordinanza prevede infatti segnalazioni alle federazioni competenti, che potranno valutare eventuali provvedimenti riguardanti il mantenimento del brevetto professionale. Si tratta di una misura tutt’altro che simbolica, dato che il brevetto è il titolo che abilita a svolgere l’attività: metterlo a rischio significa toccare la possibilità stessa di lavorare come assistente bagnante.

La portata della decisione va inquadrata nel modo corretto. Non si tratta di un divieto rivolto ai turisti o ai bagnanti, che restano liberi di usare i propri telefoni in spiaggia, ma di una regola pensata per chi ricopre un ruolo di responsabilità sulla sicurezza altrui.

Resta però significativo il segnale che ne emerge, perché un’ordinanza di questo tipo riconosce ufficialmente quanto le distrazioni digitali possano incidere anche in contesti in cui la concentrazione è essenziale. Non è escluso che un approccio simile, partito da un singolo tratto di costa, possa essere preso a riferimento da altre località nei prossimi mesi, in un’estate in cui il rapporto tra spiagge, tecnologia e sicurezza è destinato a far discutere.