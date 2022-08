Stilo per iPad commerciale SOTTO I 25 EURO

Necessitate di un nuovo stilo per i vostri iPad, che pur non risultando prodotto da Apple sia in grado di permettervi di fruire delle sue principali funzionalità e risulti un valido sostituto? L’azienda AmberVec si è occupata di un prodotto che per soli 23,78€ può finire nelle vostre case e di sicuro fare al caso vostro.

Lo stilo in questione è pensato al fine di permettervi di usare gli iPad senza avere a che fare con problematiche, e lo stesso include anche una comoda serie di LED che permette di identificare velocemente la durata della batteria rimanente, per far sì che non si rischi di rimanere mai a secco quando meno ce lo si aspetta.

Lo stilo con indicatore della batteria può essere facilmente caricato semplicemente sfruttando un cavo USB di tipo C, con il gioiellino in questione che risulta compatibile con tutti gli iPad che sono arrivati a partire dal 2018, il che di conseguenza copre una grossa fetta dei device rilasciati da parte del colosso di Cupertino, sebbene sia necessario stare attenti al proprio modello nel caso in cui questo non rientri nel gruppo preso in considerazione.

Di sicuro quindi, abbiamo a che fare con un prodotto completo e che con il coupon attualmente disponibile è in grado di svolgere tutti i compiti necessari richiesti per uno stilo di questo tipo sui device di Apple.