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WhatsApp sta per cambiare il modo in cui usiamo gli sticker nelle chat: a novembre 2026, Meta ha avviato il rollout in beta di una funzionalità inedita che permette di creare e inviare sticker WhatsApp con suono, animati e capaci di riprodurre audio fino a dieci secondi. Non si tratta di una piccola aggiunta cosmetica, ma di un salto qualitativo nella comunicazione visiva dell’app più usata al mondo per la messaggistica.

Cosa sono gli sticker con audio e perché cambiano le chat

Fino a oggi gli sticker di WhatsApp erano o statici o animati in formato WebP, ma sempre muti. Con i nuovi sticker animati con suono, ogni adesivo può trasportare con sé un effetto sonoro, una voce registrata o un frammento audio estratto direttamente da un video. Il risultato è uno sticker che, quando lo ricevi, si muove e — se lo tocchi — parla.

Il limite tecnico fissato da WhatsApp è chiaro: massimo 10 secondi di audio per ogni sticker. Una soglia pensata per mantenere i file leggeri e la conversazione fluida, senza trasformare ogni adesivo in un mini-clip che appesantisce la chat.

Sul piano visivo, riconoscere uno sticker sonoro è immediato: ogni adesivo con audio incorporato mostra una icona a forma di volume ben visibile. Chi riceve lo sticker sa subito che c’è qualcosa da ascoltare, senza doverlo scoprire per caso.

Come si crea uno sticker WhatsApp con suono

La fonte principale per la creazione è il video. WhatsApp consente di selezionare un video dalla galleria e convertirlo in uno sticker con audio direttamente dall’interno dell’app, passando dalla sezione dedicata agli sticker. Oltre ai video, è possibile incorporare effetti sonori o registrazioni vocali, ampliando le possibilità creative ben oltre la semplice clip filmata.

Il flusso di creazione avviene tutto dentro WhatsApp, senza bisogno di app di terze parti. Questo è uno degli aspetti più pratici della funzione: non devi uscire dall’app, aprire un editor esterno e reimportare il file. La semplicità è parte integrante del design della feature.

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Vale la pena sottolineare che i dettagli precisi di ogni singolo passaggio del processo di creazione non sono ancora stati comunicati ufficialmente da WhatsApp (Meta). Le informazioni disponibili provengono da testate tecnologiche italiane e internazionali che hanno analizzato la beta, come riportato da HDBlog.

Il controllo dell’audio: niente autoplay indesiderato

Una delle scelte di design più intelligenti riguarda la riproduzione del suono. L’audio di uno sticker WhatsApp con suono non parte in automatico quando il messaggio arriva in chat: l’audio si attiva solo toccando lo sticker. Questo significa che puoi ricevere decine di sticker sonori senza che la tua chat si trasformi in una cacofonia incontrollata.

Il meccanismo touch-to-play risponde a una delle preoccupazioni più comuni degli utenti ogni volta che WhatsApp introduce elementi multimediali: il rischio di suoni inaspettati in contesti pubblici o silenziosi. Con questo approccio, il controllo rimane sempre nelle mani di chi riceve lo sticker.

Per chi crea lo sticker, sapere che il destinatario dovrà fare un gesto attivo per ascoltare l’audio cambia anche il modo di pensare al contenuto: ha senso inserire un suono che valga la pena di cercare, non un audio di sottofondo quasi impercettibile.

Disponibilità attuale: beta Android, iOS ancora fuori

Al momento della scrittura di questo articolo, la funzione è disponibile esclusivamente nella versione beta di WhatsApp per Android 2.26.47.1. Il rollout è graduale: non tutti i beta tester hanno accesso immediato, e la distribuzione avviene a ondate. Non ci sono informazioni verificate su quando la feature arriverà alla versione stabile, né se e quando sarà disponibile su iPhone.

Per chi usa WhatsApp su iPhone, la situazione è ancora da chiarire. Non esistono fonti verificate che confermino una beta iOS di questa funzionalità, e sarebbe scorretto affermare il contrario. L’attesa potrebbe essere più lunga rispetto agli utenti Android.

Se usi un iPhone e vuoi tenere d’occhio l’arrivo degli sticker WhatsApp con suono su iOS, il consiglio pratico è semplice: assicurati di avere sempre installata l’ultima versione disponibile di WhatsApp dall’App Store, così da ricevere la funzione non appena Meta la estenderà alla piattaforma Apple. Nel frattempo, la novità è concreta e promettente, e il modo in cui è stata progettata — con il controllo audio rimesso all’utente — suggerisce che Meta abbia lavorato con attenzione alle implicazioni d’uso quotidiano.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.