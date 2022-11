In quanto a periferiche per computer desktop/laptop, SteelSeries è tra i principali marchi da prendere in considerazione (insieme a Logitech, Razer, Cooler Master e così via). Confinare i suoi prodotti in nella sola categoria del gaming – come fanno alcuni – è un grosso sbaglio, visto che mouse, tastiere e gli altri device sono l’ideale anche per attività che non riguardano i videogiochi. È il caso del mouse cablato Prime, compatibile con macOS e Windows, e oggi acquistabile su Amazon ad un prezzo strepitoso. Grazie allo sconto del 57%, infatti, la cifra finale da investire crolla a 29,99 euro.

A ribadirlo non si cade in errore: il mouse SteelSeries Prime è pensato principalmente per il gaming e, andando nel particolare, per i giochi FPS più esigenti.

Ciò significa che è una periferica incredibilmente precisa e reattiva: gli switch ottici magnetici Prestige riducono i tempi di risposta e durano 5 volte di più rispetto a quelli della concorrenza. Il sensore ottico invece è un TrueMove Pro da 18.000 CPI.

Il tutto è racchiuso in mouse che pesa solo 69g e con un design realizzato in collaborazione con i professionisti degli eSport.

Ogni aspetto del mouse Prime è stato progettato con cura con un solo obiettivo: vincere. Sviluppato insieme a oltre 100 tra i migliori giocatori professionisti al mondo, Prime ha forme testate in battaglia, una struttura leggera iper-resistente, finitura opaca testurizzata e sensore pro per eSport.

Precisione, qualità, comfort, resistenza: tutto è favore dell’utente finale, a prescindere dal fatto che sia un gamer o meno. Ecco perché a 29,99 euro lo SteelSeries Prime è un mouse perfetto per chiunque, anche per chi utilizza quotidianamente un Mac.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.