Questa utilissima Stazione di Ricarica MagSafe portatile è pieghevole, può fare da stand per iPhone e in più ricarica contemporaneamente tutti i tuoi dispositivi. E tra l’altro è anche in Offerta Lampo: la paghi solo 39€ invece di 46€ . Ma fate presto perché le scorte sono agli sgoccioli.

Questo Caricatore wireless 3 in 1 risolve il problema della ricarica senza stressarti con 10.000 cavi diversi. Grazie alla praticità della ricarica MagSafe, puoi ricaricare in un colpo solo iPhone, Apple Watch e AirPods, oltreché altri telefoni, auricolari e orologi che supportano la ricarica wireless.

Puoi ricaricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente, a pari velocità. Inoltre, il corpo pieghevole magnetico permette di rendere il gadget estremamente compatto e comodo da portare con sé in borsa o nello zaino. È la stazione di ricarica definitiva per i tuoi prossimi viaggi.

E ha pure una chicca: grazie all’aggancio magnetico a libretto, fa da sta stand per il tuo iPhone, così guardi i film e le tue serie tv preferite in aereo e treno, con comodità.

Infine, questo dispositivo integra protezioni contro il surriscaldamento, contro il sovraccarico e il cortocircuito e funzioni di rilevamento di oggetti estranei per mantenere il dispositivo al sicuro. A differenza di altri prodotto simili, questo caricatore wireless 3 in 1 include anche 1 adattatore da 18W e 1 cavo.

Dovete far presto però. Al momento della stesura di questo post, risulta richiesto già il 71% delle scorte. A breve, insomma, non sarà più disponibile a questo prezzo.