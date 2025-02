Stazione di ricarica wireless 3-in-1 a soli 16€ (-46%): l'occasione è irripetibile

D’ora in poi potrai avere i tuoi gadget tech sempre carichi senza cavi ingombranti sulla scrivania grazie alla Stazione di ricarica wireless 3-in-1 Vunzo! Oggi è disponibile su Amazon a soli 16 euro con un mega sconto del 46%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa. Cosa aspetti? Ad un prezzo così conveniente gli articoli stnno andando a ruba!

Stazione di ricarica wireless 3-in-1 Vunzo: le modalità di utilizzo

La Stazione di ricarica wireless 3-in-1 Vunzo può caricare più dispositivi contemporaneamente così da avere una postazione di lavoro sempre ordinata e priva di cavi ingombranti.

Nello specifico, sfruttando questo caricatore, potrai sempre avere l’energia giusta per l’iPhone, l’Apple Watch e le Airpods ottimizzando i tempi di ricarica.

Anche la sicurezza è sempre garantita in quanto la ricarica wireless dell’iPhone adotta un design a doppia bobina che garantisce un’ampia area di ricarica sia in modalità orizzontale che verticale. In più, è dotata di protezione da sovratensione, sovratemperatura, sovracorrente e fornisce un’uscita stabile.

Inoltre, questa stazione di ricarica risulta essere leggerissima, pieghevole e portatile, facilitando il trasporto in borsa o valigia. La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto basterà appoggiare il telefono sul pad di ricarica per mantenerlo alimentato e, tra l’altro, in contemporanea consente di guardare video, effettuare chiamate o utilizzarlo come dispositivo vivavoce.

Per finire, il gadget è dotato di cuscinetti in silicone antiscivolo per evitare che i dispositivi scivolino, e consente la ricarica attraverso custodie per telefoni con uno spessore fino a 5 mm.

Oggi la Stazione di ricarica wireless 3-in-1 Vunzo è disponibile su Amazon a soli 16 euro con un mega sconto del 46%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? Ad un prezzo così conveniente gli articoli stnno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.